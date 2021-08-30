Внука Андрея Миронова включили в труппу «Ленкома»

Сын актрисы Марии Мироновой Андрей Миронов-Удалов попал в основной состав труппы московского театра «Ленком». Об этом пишет «МК» со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.
Как сообщается, в «Ленкоме» прошел традиционный сбор труппы перед открытием театрального сезона. Мероприятие посетили Александр Збруев, Александр Лазарев, Людмила Поргина, Дмитрий Певцов, Андрей Соколов и многие другие.
Андрей Миронов-Удалов в 2015 году окончил Театральный институт им. Б. Щукина, после чего стал приглашенным актером Театра им. Вахтангова. Впервые на экране он появился в небольшой роли в сериале «Измена», где главную роль исполняла его мать. После этого снялся в фильме «Соловей-разбойник» с Иваном Охлобыстиным и сериале «Золотая орда» (также во второстепенной роли). В 2019 году на экраны вышла военная драма «Спасти Ленинград» с Мироновым-Удаловым в главной роли.