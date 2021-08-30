Внука Андрея Миронова включили в труппу «Ленкома»

Варшавер рассказал артистам о планах на следующий сезон и представил молодых актеров, которые будут служить в театре. В их числе оказался и Андрей Удалов — внук легендарного артиста Андрея Миронова, который, как подчеркивает издание, был много лет связан крепкой дружбой с «Ленкомом».

Варшавер рассказал артистам о планах на следующий сезон и представил молодых актеров, которые будут служить в театре. В их числе оказался и Андрей Удалов — внук легендарного артиста Андрея Миронова, который, как подчеркивает издание, был много лет связан крепкой дружбой с «Ленкомом».

Андрей Миронов-Удалов в 2015 году окончил Театральный институт им. Б. Щукина, после чего стал приглашенным актером Театра им. Вахтангова. Впервые на экране он появился в небольшой роли в сериале «Измена», где главную роль исполняла его мать. После этого снялся в фильме «Соловей-разбойник» с Иваном Охлобыстиным и сериале «Золотая орда» (также во второстепенной роли). В 2019 году на экраны вышла военная драма «Спасти Ленинград» с Мироновым-Удаловым в главной роли.