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30 августа 2021, новость

Внука Андрея Миронова включили в труппу «Ленкома»

Об этом стало известно в ходе традиционного сбора труппы перед открытием сезона
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Сын актрисы Марии Мироновой Андрей Миронов-Удалов попал в основной состав труппы московского театра «Ленком». Об этом пишет «МК» со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.

Как сообщается, в «Ленкоме» прошел традиционный сбор труппы перед открытием театрального сезона. Мероприятие посетили Александр Збруев, Александр Лазарев, Людмила Поргина, Дмитрий Певцов, Андрей Соколов и многие другие.

Новость
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Варшавер рассказал артистам о планах на следующий сезон и представил молодых актеров, которые будут служить в театре. В их числе оказался и Андрей Удалов — внук легендарного артиста Андрея Миронова, который, как подчеркивает издание, был много лет связан крепкой дружбой с «Ленкомом».

Андрей Миронов-Удалов в 2015 году окончил Театральный институт им. Б. Щукина, после чего стал приглашенным актером Театра им. Вахтангова. Впервые на экране он появился в небольшой роли в сериале «Измена», где главную роль исполняла его мать. После этого снялся в фильме «Соловей-разбойник» с Иваном Охлобыстиным и сериале «Золотая орда» (также во второстепенной роли). В 2019 году на экраны вышла военная драма «Спасти Ленинград» с Мироновым-Удаловым в главной роли.

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