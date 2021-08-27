Бывшая участница Comedy Woman раскрыла закулисье шоу

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Бывшая звезда юмористического шоу Comedy Woman Елена Борщева заявила, что в коллективе были сложные отношения. Закулисье программы она раскрыла в разговоре с телеведущей и журналисткой Еленой Хангой.

Борщева рассказала, что изначально шоу зарождалось «по большой любви и дружбе». «Как часто бывает, пока не приходят большие деньги. Большие деньги так и не пришли, вернее, пришли, но потом, когда я оттуда ушла. Мы дружили и с кем-то мы до сих пор общаемся: с Наташей Медведевой, Надей Ангарской», — поделилась она.

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При этом экс-участница шоу отметила, что часто между коллегами были разногласия. «Наш коллектив делился на тех, у кого есть семья и дети, и тех, у кого нет. И этим двум частям не понять друг друга», — продолжила она.

Борщева объяснила, что во время работы в шоу она не могла уделять много времени работе, так как воспитывала маленького ребенка. Из-за этого у нее возникали конфликты с руководителем шоу Натальей Еприкян.

Борщева добавила, что по контракту не имела права появляться в других шоу, спектаклях, сниматься в кино без согласия автора Comedy Woman. По словам знаменитости, однажды она пришла к руководителю и попросила разрешить ей поучаствовать в спектакле. В ответ она услышала: «Иди позорься». Из-за жестких условий Борщева решила покинуть шоу.