На спектакль с Асмус потратят более 7 млн рублей

Худрук театра им. Ермоловой, актер Олег Меньшиков потратит на спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» около 7 млн руб., приличная часть этой суммы пойдет на костюмы для исполнительницы главной роли — актрисы Кристины Асмус. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, на наряды для Асмус театр потратит 540 тыс. руб. Самым дорогим костюмом станет кружевное платье, которое обойдется в 83,2 тыс. руб.
При этом на одежду для всех актеров спектакля уйдет не менее 2,995 млн руб. Обувь закупят на 442 тыс., а на декорации потратят 2,8 млн. Общие затраты на спектакль составляют 7,223 млн руб.
Напомним, ранее артисты, которых уволили из Театра имени Ермоловой, составили обращение и направили его в Министерство культуры РФ в качестве ответа на официальное заявление театра.
О том, что из театра им. Ермоловой могут уволить 29 артистов, стало известно из письма, которое актеры написали президенту России Владимиру Путину. В нем они обратились к главе государства с просьбой проверить законность массового увольнения сотрудников, а также деятельность художественного руководителя Олега Меньшикова, который, по мнению артистов, пытается избавиться от неугодных. Позднее руководство театра назвало «домыслами» содержание письма, однако Меньшиков после его публикации сложил с себя полномочия директора.