Экс-солистка группы «Тату» придет в шоу Кудрявцевой

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Лена Катина, известная многим как бывшая солистка группы «Тату», станет гостьей нового выпуска шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

В откровенном разговоре с ведущей программы Лерой Кудрявцевой экс-участница легендарной группы подробно расскажет о том, о чем молчала целых 20 лет, – об отношениях с Юлей Волковой и Иваном Шаповаловым, откровенных разговорах с родителями и о том, что заставило ее покинуть «Тату».

Кроме того, как сообщает пресс-служба НТВ, Катина «готова рассказать тайну, от которой "мороз по коже"».

Легендарная российская музыкальная группа «Тату» была основана продюсером Иваном Шаповаловым, солистками стали Лена Катина и Юля Волкова. Дуэт запомнился скандальным имиджем, а его хиты обрели популярность не только на российском, но и на мировом уровне.

«Секрет на миллион» выходит на НТВ с 2016 года. Согласно условиям программы, участник отвечает на каверзные вопросы, связанные с его личной жизнью, а за каждый откровенный ответ получает денежное вознаграждение. Ранее героями передачи становились Татьяна Навка, Елена Проклова, Маша Малиновская и другие российские звезды. Юля Волкова также уже принимала участие в съемках шоу в 2017 году.