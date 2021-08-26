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26 августа 2021, новость

Экс-солистка группы «Тату» придет в шоу Кудрявцевой

Лена Катина станет героиней нового выпуска «Секрета на миллион»
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Лена Катина, известная многим как бывшая солистка группы «Тату», станет гостьей нового выпуска шоу «Секрет на миллион» на НТВ. 

В откровенном разговоре с ведущей программы Лерой Кудрявцевой экс-участница легендарной группы подробно расскажет о том, о чем молчала целых 20 лет, – об отношениях с Юлей Волковой и Иваном Шаповаловым, откровенных разговорах с родителями и о том, что заставило ее покинуть «Тату».

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Кроме того, как сообщает пресс-служба НТВ, Катина «готова рассказать тайну, от которой "мороз по коже"».

Легендарная российская музыкальная группа «Тату» была основана продюсером Иваном Шаповаловым, солистками стали Лена Катина и Юля Волкова. Дуэт запомнился скандальным имиджем, а его хиты обрели популярность не только на российском, но и на мировом уровне. 

«Секрет на миллион» выходит на НТВ с 2016 года. Согласно условиям программы, участник отвечает на каверзные вопросы, связанные с его личной жизнью, а за каждый откровенный ответ получает денежное вознаграждение. Ранее героями передачи становились Татьяна НавкаЕлена ПрокловаМаша Малиновская и другие российские звезды. Юля Волкова также уже принимала участие в съемках шоу в 2017 году.

Выпуск «Секрета на миллион» с Леной Катиной выйдет в эфир 28 августа в 21.20.

4.1
Секрет на миллион
2016/Россия16+ток-шоуразвлекательное
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