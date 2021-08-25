Объявлено официальное название четвертой части «Матрицы»

Кэрри-Энн Мосс и Киану Ривз в фильме «Матрица: Перезагрузка» | Источник: Legion-Media.ru

Компания Warner Bros. официально объявила название четвертой части «Матрицы» — «Матрица: Воскрешение» — и показала трейлер к фильму. Об этом сообщает Deadline.

Презентация картины прошла на киновыставке CinemaCon в Лас-Вегасе. Отмечается, что видеоролика пока нет в открытом доступе, однако в сети уже есть подробные описания от журналистов, которым удалось взглянуть на первые кадры из ожидаемого блокбастера.

В начале трейлера показали, что герой Киану Ривза Томас Андерсон разговаривает со своим психотерапевтом. Персонаж Ривза спрашивает, «сошел ли он с ума», на что врач отвечает: «Мы здесь так не говорим». Затем Андерсон переносится в кафе, где сидит с Тринити в исполнении Кэрри-Энн Мосс. Судя по ролику, они не помнят события из предыдущих трех частей саги и не знают друг друга.

За постановку четвертой «Матрицы» отвечает Лана Вачовски, режиссер, которая совместно с сестрой Лилли работала над созданием первых трех фильмов научно-фантастической франшизы.

8.2 Матрица 1999 / США, Австралия 16+ боевик фантастика Моя оценка Хочу посмотреть