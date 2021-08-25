Артемьева и Щербаков вместе снялись в сериале: первые кадры

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На телеканале «Россия 1» готовится к премьере телесериал «Миленький ты мой» по книге Марии Метлицкой.

По сюжету Полина (Татьяна Черкасова) оставляет маленькую дочь Лиду на воспитание бабушке и отправляется в Москву, чтобы работать у знаменитой актрисы (Людмила Артемьева). В столице она все реже вспоминает о дочери.

Окончив школу, Лида (Татьяна Чердынцева) выходит замуж за Диму (Макар Запорожский). Она счастлива в семейной жизни, когда внезапно возвращается мать и сообщает, что тяжело больна. Лида берет заботы о ее здоровье на себя, но Дима не поддерживает супругу, и от семейной идиллии не остается и следа.

Режиссером сериала выступила Елена Яковлева («Клуб обманутых жен»). По ее словам, «Миленький ты мой» — это «не типичная мелодрама, а скорее психологическая драма». Постановщица отметила также «идеальный актерский ансамбль, в котором каждый на своем месте, каждому веришь».

Совершенно в новом для себя амплуа выступает Людмила Артемьева! У многих она ассоциируется с комедией, у нас же она сыграла большую драматическую роль, наполнив ее глубиной и смыслом.

Также в сериале появятся Борис Щербаков, Алексей Демидов, Роман Полянский, Иван Жидков, Людмила Гаврилова, Саера Сафари и другие.