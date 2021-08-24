Саша Лусс снимается вместе с дочерью Траволты

Российская топ-модель и актриса Саша Лусс получила роль Красной Королевы в новой экранизации «Алисы в стране чудес». Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте фильма.
Сама модель в своем инстаграме поделилась: «Счастлива поделиться с вами информацией, что сыграю в экранизации-переосмыслении "Алисы в стране чудес". Не могу дождаться, когда вы это увидите».
Сюжет фильма «Затеряйся» лишь частично пересекается с классической версией «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Главной героиней драмы станет современная девушка, которая отправляется в путешествие по Европе. Эту роль исполнит 21-летняя дочь Джона Траволты Элла Блю.
Режиссером картины выступает актриса греческого происхождения Даниэла Амавия («Дети Дюны»). Дата премьеры фильма «Затеряйся» пока не называется.