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24 августа 2021, фоторепортажСъемки

Воробьев снова займет судейское кресло в шоу «Ты супер!»

Объявлены имена жюри юбилейного сезона проекта
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фотографий
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фотографий
9
фотографий

В преддверии выхода в эфир НТВ юбилейного сезона международного вокального проекта «Ты супер!» телеканал объявляет имена тех, кто займет судейские кресла.

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В пятом сезоне оценивать участников, наставлять и поддерживать будут композитор Игорь Крутой, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, актер, режиссер и музыкант Алексей Воробьев, а также певица Ирина Дубцова. Ведущим по-прежнему выступает Вадим Такменев, его соведущей станет Анастасия Пак.

Каждый из них уже занимал кресло жюри, причем не только в детском «Ты супер!», но и в «Ты супер! 60+». Так, Воробьев, начиная с суперсезона,  – постоянный член жюри. Традиционно ради участия в шоу в качестве жюри Алексей прилетел в Москву из Лос-Анджелеса.

Каждый год, отложив все свои съемки и проекты, я прилетаю ради этого из-за океана. И сейчас с нетерпением жду возможности снова оказаться в кресле жюри, чтобы восхищаться талантом наших участников и делиться с ними опытом работы на сцене и в кино. 
Алексей Воробьев

Международный вокальный конкурс «Ты супер!» проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik. Производством проекта занимается компания «ВайТ Медиа». Выход нового сезона шоу в эфир состоится в новом телесезоне. 

7.2
Ты супер!
2017/Россияшоу талантовразвлекательное
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