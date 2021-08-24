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24 августа 2021, новость

Вышел полный трейлер к фильму «Человек-паук: Нет пути домой»

Судя по ролику, в новой картине фильме будут присутствовать персонажи из «Человека-паука» с Тоби Магуайром

Marvel выпустила полный трейлер к фильму «Человек-паук: Нет пути домой» после того, как неизвестные слили его неполную версию. На кадрах трейлера видно, что в фильме будут присутствовать как отсылки, так и напрямую персонажи из трилогии «Человек-паук» с Тоби Магуайром в главной роли.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в сеть слили трейлер нового фильма о Человеке-пауке. Видео было тайком снято на мобильный телефон с экрана другого смартфона. При этом показанная версия не является финальной, так как ролик еще находится на стадии пост-продакшна: в некоторых эпизодах видны незавершенные спецэффекты.

Человек-паук: Нет пути домой
2021/СШАбоевикприключенияфантастика

Комментируя слив, исполнитель главной роли Том Холланд заверил фанатов, что они «еще не готовы» к премьере трейлера.

«Человек-паук: Нет пути домой» выйдет в российский прокат 16 декабря 2021 года. Подробности сюжета ленты авторы держат в тайне.

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