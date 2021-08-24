Вышел полный трейлер к фильму «Человек-паук: Нет пути домой»

Marvel выпустила полный трейлер к фильму «Человек-паук: Нет пути домой» после того, как неизвестные слили его неполную версию. На кадрах трейлера видно, что в фильме будут присутствовать как отсылки, так и напрямую персонажи из трилогии «Человек-паук» с Тоби Магуайром в главной роли.

<iframe width="848" height="477" src="https://ok.ru/videoembed/3330253720269?silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в сеть слили трейлер нового фильма о Человеке-пауке. Видео было тайком снято на мобильный телефон с экрана другого смартфона. При этом показанная версия не является финальной, так как ролик еще находится на стадии пост-продакшна: в некоторых эпизодах видны незавершенные спецэффекты.

Комментируя слив, исполнитель главной роли Том Холланд заверил фанатов, что они «еще не готовы» к премьере трейлера.