Вышел полный трейлер к фильму «Человек-паук: Нет пути домой»

Marvel выпустила полный трейлер к фильму «Человек-паук: Нет пути домой» после того, как неизвестные слили его неполную версию. На кадрах трейлера видно, что в фильме будут присутствовать как отсылки, так и напрямую персонажи из трилогии «Человек-паук» с Тоби Магуайром в главной роли.
Ранее в сеть слили трейлер нового фильма о Человеке-пауке. Видео было тайком снято на мобильный телефон с экрана другого смартфона. При этом показанная версия не является финальной, так как ролик еще находится на стадии пост-продакшна: в некоторых эпизодах видны незавершенные спецэффекты.
Комментируя слив, исполнитель главной роли Том Холланд заверил фанатов, что они «еще не готовы» к премьере трейлера.
«Человек-паук: Нет пути домой» выйдет в российский прокат 16 декабря 2021 года. Подробности сюжета ленты авторы держат в тайне.