В Marvel не исключили возможность создания кроссовера с DC

Грут и Харли Квинн

Глава Marvel Studios Кевин Файги прокомментировал идею режиссера Джеймса Ганна объединить в одном фильме героев комиксов Marvel и DC — Грута и Харли Квинн.

Отвечая на вопрос о возможном кроссовере в интервью ComicBook, он сказал: «Никогда не говори никогда». При этом, по словам Файги, Ганн, который недавно снял «Отряд самоубийц: Миссия навылет» DC, а ныне работает над продолжением «марвеловских» «Стражей Галактики», никогда не спрашивал его о потенциальном совместном проекте конкурентов. Файги подчеркнул:

Джеймс не поднимал этот вопрос. Он занимается третьими «Стражами Галактики», съемки которых начнутся до конца 2021 года. Кевин Файги