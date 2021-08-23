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23 августа 2021, новость

В Marvel не исключили возможность создания кроссовера с DC

Кевин Файги оценил шансы на появление в одном фильме Грута и Харли Квинн
Грут и Харли Квинн

Глава Marvel Studios Кевин Файги прокомментировал идею режиссера Джеймса Ганна объединить в одном фильме героев комиксов Marvel и DC — Грута и Харли Квинн.

Отвечая на вопрос о возможном кроссовере в интервью ComicBook, он сказал: «Никогда не говори никогда». При этом, по словам Файги, Ганн, который недавно снял «Отряд самоубийц: Миссия навылет» DC, а ныне работает над продолжением «марвеловских» «Стражей Галактики», никогда не спрашивал его о потенциальном совместном проекте конкурентов. Файги подчеркнул:

Вселенная MARVEL: фильмы, сериалы, мультфильмы по комиксам
Джеймс не поднимал этот вопрос. Он занимается третьими «Стражами Галактики», съемки которых начнутся до конца 2021 года.
Кевин Файги

Marvel и DC до сих пор не выпустили ни одного общего кинокроссовера, однако совмещали своих персонажей на страницах комиксов. Так, в 1990-х была выпущена кроссовер-серия «DC против Marvel», героями которой стали Супермен, Халк, Человек-паук, Бэтмен и другие.

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