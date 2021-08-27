Ходченкова и Цыганов на съемках нового сериала: фото с площадки

В шапке, перчатках и зимней куртке, щурясь от снега, летящего прямо в лицо, Евгений Цыганов карабкается по пожарной лестнице. Удар хлопушки, — и вот он уже в шлепках и зеленом «вафельном» халате, разговаривает по телефону посреди душевой комнаты общежития. С такими экстремальными переменами локаций, костюмов и температур завершались съемки восьмисерийной трагикомедии «Везет», которую платформа IVI представит уже в сентябре на «Кинотавре».

Евгений Цыганов на съемках сериала «Везет» | Источник: Алексей Молчановский

Персонаж Цыганова Иван — бывший профессиональный мотогонщик, чью спортивную карьеру и семью разрушило пристрастие к алкоголю. Герой пытается наладить жизнь и устраивается на работу в такси — по иронии судьбы, «трезвым водителем».

Теперь ему предстоит ежедневно встречать новых пассажиров — каждого со своей судьбой и историей, многим из них требуется помощь и поддержка. Иван не сможет отказать, ведь через добрые дела он сам становится лучше.

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Автор сценария и режиссер сериала Владимир Щегольков ранее уже работал с Цыгановым над военной драмой «Забытый». Кроме того, он снимал криминальную мелодраму «Одна любовь на миллион», музыкальную комедию «Детка» и драму «С пяти до семи». Сам он так говорит о своем новом проекте:

Это история о человеке с абсолютно разрушенной жизнью, разрушенной мечтой, который пытается вести осмысленную жизнь. Помогая всем, он при этом не может помочь себе. История про то, как мы живем: про драму и комедию, парадоксальность, которые сопровождают нашу жизнь. Владимир Щегольков

Съемки «Везет» начались еще в марте 2020 года, но из-за пандемии коронавируса прерывались, переносились и в итоге затянулись более чем на год. Большая часть материала была отснята в Мурманске. Также съемочная группа трудилась в Кировске, Норильске и Москве, а последние смены проходили в подмосковном Долгопрудном.

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