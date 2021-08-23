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23 августа 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Александрова, Михалкова, Волкова: все звезды на кинофестивале

В Калининграде выбрали лучшие короткометражные фильмы
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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

В минувшие выходные в Калининграде состоялся IX фестиваль короткометражного кино «Короче», в ходе которого были выбраны лучшие работы молодых режиссеров.

Фестиваль открылся новым фильмом Петра Буслова «БУМЕРанг», а в ходе торжественной церемонии закрытия смотра были названы имена победителей конкурса. 

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Гостями фестиваля стали звезды российского кинематографа – Анна Михалкова, Любовь Толкалина, Алексей Чадов, Владимир Яглыч, Артем Ткаченко, Дарья Екамасова, Екатерина Волкова, Екатерина Шпица, Дарья Чаруша, Дарья Михайлова и другие. Ведущим церемонии закрытия выступил Владимир Вдовиченков.

Одну из главных наград – приз за «Лучшую режиссуру» – вручил режиссер, сценарист и актер Юрий Быков. Его получил Антон Филипенко за фильм «Fлюгер». Марина Александрова и Максим Лагашкин вручили специальный приз фильму «Фаза» с формулировкой «Чтоб не повторять», также дипломом была отмечена работа Петра Тимофеева «Бродяга Бро» с формулировкой «За героя нашего времени».

Приз за «Лучший фильм» вручил председатель жюри Игорь Толстунов. Он сообщил, что в этой номинации решение было принято практически единодушно — приз за «Лучший фильм» получила картина «Как разжечь потухший огонь» Сергея Филатова.

В 2021 году фестиваль «Короче» прошел в девятый раз. В программе было представлено 36 короткометражек, отобранных для участия в основном конкурсе, и еще 35 работ во внеконкурсной программе. 

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