Меньшиков ушел с поста директора Театра имени Ермоловой

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Российский актер и художественный руководитель московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков снял с себя полномочия директора театра после скандала с актерами. Об этом сообщает StarHit.

По информации медиа, это произошло накануне массовых сокращений актеров театра. Возможно, 60-летний артист освободил должность из-за проблем со здоровьем. Напомним, в июле он рассказал, что едва не умер после операции, перенесенной осенью 2020 года.

Сообщается, что Меньшиков передал должность директора Сергею Кузоятову, который решил взять ситуацию с труппой под свой контроль.

Ранее уволенные из театра Ермоловой артисты пожаловались на Меньшикова президенту России Владимиру Путину. Они считают, что Меньшиков хочет уволить «неугодных ему» работников, используя для этого в качестве предлога оптимизацию в условиях пандемии COVID-19.

Они также утверждают, что худрук не соответствует занимаемой им должности.

Массовые увольнения в театре начались в июле из-за пандемии коронавируса. «Все действия дирекции театра находятся в рамках трудового законодательства Российской Федерации. Главная причина изменений — оптимизация ресурсов на фоне пандемии», — заявили в учреждении.