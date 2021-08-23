Меньшиков ушел с поста директора Театра имени Ермоловой

Российский актер и художественный руководитель московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков снял с себя полномочия директора театра после скандала с актерами. Об этом сообщает StarHit.
По информации медиа, это произошло накануне массовых сокращений актеров театра. Возможно, 60-летний артист освободил должность из-за проблем со здоровьем. Напомним, в июле он рассказал, что едва не умер после операции, перенесенной осенью 2020 года.
Сообщается, что Меньшиков передал должность директора Сергею Кузоятову, который решил взять ситуацию с труппой под свой контроль.
Они также утверждают, что худрук не соответствует занимаемой им должности.
Массовые увольнения в театре начались в июле из-за пандемии коронавируса. «Все действия дирекции театра находятся в рамках трудового законодательства Российской Федерации. Главная причина изменений — оптимизация ресурсов на фоне пандемии», — заявили в учреждении.
Меньшиков пришел в труппу Театра им. М.Н. Ермоловой в 1985 году и проработал до 1989 года, сыграв ряд заметных ролей. В 1998 году Меньшиков впервые выступил в качестве режиссера, поставив спектакль «Горе от ума», где сам сыграл Чацкого. 4 апреля 2012 года был назначен художественным руководителем Театра им. Ермоловой.