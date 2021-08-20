Актера «Полицейского с Рублевки» увезли в больницу со съемок

Актера Романа Попова госпитализировали со съемочной площадки в Москве. По данным «Пятого канала», мужчине стало плохо во время съемок сериала — он потерял сознание, упал и расшиб лоб. По предварительной информации, проблемы со здоровьем у актера возникли на фоне лишнего веса.
Позже Попов подтвердил РИА «Новости» сообщения о своей госпитализации.
Я в палате Боткинской больницы. Причина – переутомление на съемочной площадке. Подробности – по результатам исследования.
2 августа актер начал сниматься в комедийном сериале «Детективное агентство Мухича». Об этом он писал в своем инстаграме.
Роман Попов известен по роли Мухича из сериала «Полицейский с Рублевки», также он снимался в сериале «Любовь в нерабочие недели» и участвовал в Comedy Club.