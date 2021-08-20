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20 августа 2021, новость

Актера «Полицейского с Рублевки» увезли в больницу со съемок

Роман Попов подтвердил госпитализацию и назвал ее причину
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Актера Романа Попова госпитализировали со съемочной площадки в Москве. По данным «Пятого канала», мужчине стало плохо во время съемок сериала — он потерял сознание, упал и расшиб лоб. По предварительной информации, проблемы со здоровьем у актера возникли на фоне лишнего веса.

Позже Попов подтвердил РИА «Новости» сообщения о своей госпитализации.

Я в палате Боткинской больницы. Причина – переутомление на съемочной площадке. Подробности – по результатам исследования.
Роман Попов

2 августа актер начал сниматься в комедийном сериале «Детективное агентство Мухича». Об этом он писал в своем инстаграме.

Роман Попов известен по роли Мухича из сериала «Полицейский с Рублевки», также он снимался в сериале «Любовь в нерабочие недели» и участвовал в Comedy Club.

7.4
Полицейский с Рублевки
2016/Россия16+комедиядетектив
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