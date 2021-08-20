Вилкова, Петренко, Машкова на съемках продолжения «Черного моря»

Завершились съемки сериала «Баренцево море» — продолжения телехита «Черное море». Главные роли в многосерийном фильме исполнили Екатерина Вилкова и Павел Трубинер.
Действие сериала «Баренцево море» разворачивается в 1944 году. По сведениям, полученным от завербованного немецкого агента, планируется крупный диверсионный акт в одном из арктических портов, через который Советский Союз получает жизненно необходимую помощь от союзников. Елена Солей (Вилкова) и Сергей Сабуров (Трубинер) попытаются сорвать вражескую операцию и спасти порт от грозящей катастрофы.
По сюжету в новых сериях моя героиня окажется в заложниках. В заложники возьмут и еще одно хрупкое существо, из-за которого Елене Солей придется приложить множество усилий, чтобы всех победить…
Также в «Баренцевом море» снялись Мария Машкова, Игорь Петренко, Сергей Маховиков, Кристина Бродская, Денис Константинов.
Режиссером проекта стал Олег Фомин. По его словам, «Баренцево море» — сериал «не про войну, а про людей»:
Войну мы выиграли, ничего нового про военные действия мы уже не расскажем. Но всегда важно, какие люди это сделали, какие были отношения.
Съемки стартовали в конце июня и проходили в Мурманской области, Москве и Рязанской области на протяжении двух месяцев. Премьера сериала «Баренцево море» состоится в эфире телеканала «Россия 1».