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20 августа 2021, фоторепортажСъемки

Вилкова, Петренко, Машкова на съемках продолжения «Черного моря»

Актеры завершили работу на площадке сериала «Баренцево море»
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фотографии
42
фотографии
42
фотографии

Завершились съемки сериала «Баренцево море» — продолжения телехита «Черное море». Главные роли в многосерийном фильме исполнили Екатерина Вилкова и Павел Трубинер.

Действие сериала «Баренцево море» разворачивается в 1944 году. По сведениям, полученным от завербованного немецкого агента, планируется крупный диверсионный акт в одном из арктических портов, через который Советский Союз получает жизненно необходимую помощь от союзников. Елена Солей (Вилкова) и Сергей Сабуров (Трубинер) попытаются сорвать вражескую операцию и спасти порт от грозящей катастрофы.

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Вилкова, Петренко и младенец: съемки продолжения «Черного моря»
По сюжету в новых сериях моя героиня окажется в заложниках. В заложники возьмут и еще одно хрупкое существо, из-за которого Елене Солей придется приложить множество усилий, чтобы всех победить…
Екатерина Вилкова

Также в «Баренцевом море» снялись Мария Машкова, Игорь Петренко, Сергей Маховиков, Кристина Бродская, Денис Константинов.

Режиссером проекта стал Олег Фомин. По его словам, «Баренцево море» — сериал «не про войну, а про людей»:

Войну мы выиграли, ничего нового про военные действия мы уже не расскажем. Но всегда важно, какие люди это сделали, какие были отношения.
Олег Фомин

Съемки стартовали в конце июня и проходили в Мурманской области, Москве и Рязанской области на протяжении двух месяцев. Премьера сериала «Баренцево море» состоится в эфире телеканала «Россия 1».

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