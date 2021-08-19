Лолита и Безрукова снимаются в сериале по сказкам Пушкина

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Стартовали съемки нового сериала-антологии «Сказки Пушкина. Для взрослых», который будет состоять из шести эпизодов. В основу проекта легли пять сказок А.С. Пушкина, одна из которых будет адаптирована в две серии.

Как сообщают представители онлайн-сервиса more.tv, по заказу которого снимается сериал, «классические тексты сохранят свою идею, но наполнятся совершенно новым, актуальным и иногда неожиданным смыслом».

Действие произведений Пушкина будет перенесено в современную реальность: Царевна окажется инстаблогером, Елисей — рэпером, а Золотой Петушок — нейросетью.