Лолита и Безрукова снимаются в сериале по сказкам Пушкина

Стартовали съемки нового сериала-антологии «Сказки Пушкина. Для взрослых», который будет состоять из шести эпизодов. В основу проекта легли пять сказок А.С. Пушкина, одна из которых будет адаптирована в две серии.
Как сообщают представители онлайн-сервиса more.tv, по заказу которого снимается сериал, «классические тексты сохранят свою идею, но наполнятся совершенно новым, актуальным и иногда неожиданным смыслом».
Все пять сказок будут сняты разными режиссерами с неповторимым авторским почерком. Так, «Сказку о рыбаке и рыбке» режиссер Ксения Зуева превратит в романтическую комедию из 2010-х, роли в которой исполнят Ингеборга Дапкунайте, Ирина Безрукова, Дарья Жовнер, Денис Шведов, Павел Попов, Лолита Милявская и другие.
Продюсерами сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых» выступают Вячеслав Муругов, Максим Рыбаков, Михаил Зыгарь, Нателла Крапивина и Жора Крыжовников. Производством занимается «НМГ Студия» совместно с кинокомпанией «Вейк Ап Продакшн». Премьера состоится осенью 2021 года в онлайн-сервисе more.tv.