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19 августа 2021, фоторепортажСъемки

Лолита и Безрукова снимаются в сериале по сказкам Пушкина

Современной экранизацией произведений классика занимается Михаил Зыгарь
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

Стартовали съемки нового сериала-антологии «Сказки Пушкина. Для взрослых», который будет состоять из шести эпизодов. В основу проекта легли пять сказок А.С. Пушкина, одна из которых будет адаптирована в две серии. 

Как сообщают представители онлайн-сервиса more.tv, по заказу которого снимается сериал, «классические тексты сохранят свою идею, но наполнятся совершенно новым, актуальным и иногда неожиданным смыслом».

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Действие произведений Пушкина будет перенесено в современную реальность: Царевна окажется инстаблогером, Елисей — рэпером, а Золотой Петушок — нейросетью.

Все пять сказок будут сняты разными режиссерами с неповторимым авторским почерком. Так, «Сказку о рыбаке и рыбке» режиссер Ксения Зуева превратит в романтическую комедию из 2010-х, роли в которой исполнят Ингеборга Дапкунайте, Ирина БезруковаДарья Жовнер, Денис Шведов, Павел Попов, Лолита Милявская и другие.

Продюсерами сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых» выступают Вячеслав Муругов, Максим Рыбаков, Михаил Зыгарь, Нателла Крапивина и Жора Крыжовников. Производством занимается «НМГ Студия» совместно с кинокомпанией «Вейк Ап Продакшн». Премьера состоится осенью 2021 года в онлайн-сервисе more.tv.

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