33-летняя дочь Уиллиса и Мур показала архивные фото с родителями

Румер Уиллис , дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур , опубликовала архивные фото с молодыми родителями. Снимки появились в ее инстаграм-аккаунте. Артистка поделилась кадрами в честь своего дня рождения.

На фотографиях Мур и Уиллис держат на руках детей. При этом на одном из снимков у актрисы короткая стрижка, а у Уиллиса, которого в последнее время привыкли видеть с лысой головой, вьющиеся волосы и густые усы.