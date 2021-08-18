Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
18 августа 2021, новость

33-летняя дочь Уиллиса и Мур показала архивные фото с родителями

На одном из снимков у Деми Мур короткая стрижка, а у Уиллиса вьющиеся волосы и густые усы

Румер Уиллис, дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, опубликовала архивные фото с молодыми родителями. Снимки появились в ее инстаграм-аккаунте. Артистка поделилась кадрами в честь своего дня рождения.

Во время загрузки произошла ошибка.
Как это начиналось. 8.16.88.
Румер Уиллис

На фотографиях Мур и Уиллис держат на руках детей. При этом на одном из снимков у актрисы короткая стрижка, а у Уиллиса, которого в последнее время привыкли видеть с лысой головой, вьющиеся волосы и густые усы.

Уиллис и Мур поженились в 1987 году, а расстались в 2000-м. У них трое общих дочерей: Румер, Скаут и Таллула Белль. Бывшие супруги поддерживают дружеские отношения.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Деми Мур
Demi Moore
Румер Уиллис
Rumer Willis
Брюс Уиллис
Bruce Willis
65-летнего Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отказ надеть маску
СМИ: Брюс Уиллис готов сняться в новом «Крепком орешке»
Деми Мур показала фото 24-летней давности со съемок с дочерью
57-летняя Деми Мур показала новое фото в образе блондинки
30 лет фильму «Привидение»: малоизвестные факты и знаковые кадры
Деми Мур сыграет злодейку в триллере про пандемию
Деми Мур стала блондинкой ради роли: первые кадры в новом образе
Брюсу Уиллису — 65: культовые роли и яркие кадры с актером
Дочь Сталлоне снимется в сериале вместе с Брюсом Уиллисом
Кардашьян и победители «Оскара» на вечеринке в честь премии
Диаз, Лью, Мур: что стало с самыми известными «Ангелами Чарли»
Деми Мур представила «Корпоративных животных» в Лос-Анджелесе
ДиКаприо, дочь Турман и Питт посетили премьеру фильма Тарантино
Лопез с женихом, Шейк без Купера и другие на Met Gala 2019
Бритни Спирс вернется в полнометражное кино спустя 16 лет
Зета-Джонс с мужем, Брэдли Купер с мамой: премия Гильдии актеров
Режиссер «Сплита»: «Моих героев можно встретить в реальности»
Уиллис с женой, МакЭвой и другие представили фильм «Стекло»
Критики разругали новый фильм Шьямалана «Стекло»
27-летняя актриса из Владивостока снялась в боевике с Уиллисом
Новые трейлеры
Семейный бюджет
Трейлер
Петровы в гриппе
Трейлер
Коса
Трейлер
Американская история ужасов
Трейлер (англ.)
Американская история преступлений
Трейлер (англ.)
Иван Денисович
Трейлер
Холодный расчет
Дублированный трейлер
Великая
Тизер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
В моду вернулась самая удобная одежда для беременных (фото) Многие женщины считают джинсы самой удобной повседневной одеждой
Леди
65-летняя Лариса Долина блеснула на отдыхе в ярком купальнике Певица показала «честные» пляжные видео.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь