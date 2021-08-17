Борисов, Бодров, Петров: объявлена программа «Кинотавра 2021»

Юра Борисов и Елизавета Янковская в фильме «Подельники»

Объявлены члены жюри и программа 32-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», который будет проходить с 18 по 25 сентября в Сочи.

Возглавит жюри большого конкурса народная артистка России Чулпан Хаматова, к ней присоединятся режиссер Петр Буслов, продюсер Петр Ануров, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и актер Петр Федоров.

Сообщается, что в этом году отборочная комиссия фестиваля получила рекордные 104 заявки от создателей фильмов. В итоге в основной конкурс попало 15 картин, что немного больше, чем обычно. ТАСС приводит слова президента «Кинотавра» Александра Роднянского:

На отбор было подано 104 картины — это рекорд. Отобрать 15 фильмов из 104 явно выросших в качестве российских картин было необычайно сложно.

Кроме того, Борисов в этом году вошел в состав жюри короткого метра, которое возглавит актриса Ингеборга Дапкунайте, а среди участников этого конкурса замечены режиссерские дебюты актеров Александра Петрова («Ангел») и Евгения Цыганова («Мятежный»).