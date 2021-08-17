Борисов, Бодров, Петров: объявлена программа «Кинотавра 2021»

Объявлены члены жюри и программа 32-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», который будет проходить с 18 по 25 сентября в Сочи.
Возглавит жюри большого конкурса народная артистка России Чулпан Хаматова, к ней присоединятся режиссер Петр Буслов, продюсер Петр Ануров, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и актер Петр Федоров.
Сообщается, что в этом году отборочная комиссия фестиваля получила рекордные 104 заявки от создателей фильмов. В итоге в основной конкурс попало 15 картин, что немного больше, чем обычно. ТАСС приводит слова президента «Кинотавра» Александра Роднянского:
На отбор было подано 104 картины — это рекорд. Отобрать 15 фильмов из 104 явно выросших в качестве российских картин было необычайно сложно.
Среди вошедших в основной конкурс лент — несколько фильмов с участием актера Юры Борисова: «Герда» Натальи Кудряшовой, «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Подельники» Евгения Григорьева. Вне конкурса также покажут еще две ленты с актером: «Купе №6», взявшее приз в Каннах, и «Мама, я дома».
Кроме того, Борисов в этом году вошел в состав жюри короткого метра, которое возглавит актриса Ингеборга Дапкунайте, а среди участников этого конкурса замечены режиссерские дебюты актеров Александра Петрова («Ангел») и Евгения Цыганова («Мятежный»).
«Кинотавр 2021» откроется документальным фильмом о Сергее Бодрове-мл. «Нас других не будет» режиссера Петра Шепотинника — попыткой заново осмыслить личность культового актера и режиссера. Любопытно, что в основную программу фестиваля также вошел фильм «Море волнуется раз», в котором снялась дочь режиссера — 23-летняя Ольга Бодрова.
Закроет смотр картина «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко, ранее победившая в программе «Особый взгляд» 74-го Каннского кинофестиваля.