Юрий Стоянов заявил о смерти телевидения

Актер Юрий Стоянов в интервью Галине Юзефович рассказал о смерти современного телевидения. Он напомнил, что в 1990-е передача « Городок », в которой он играл одну из главных ролей, была самой дорогой по стоимости на российском телевидении, делалась без цензуры и стоила дороже программы « Вести » на канале «Россия».

Умирает, конечно! Мы с вами в реанимации, в красной зоне. Это нормальный мировой процесс. Я с интересом за этим наблюдаю. Я работаю в реанимации, не скажу, что анестезиологом, потому что все-таки не усыпляю людей, но пытаюсь что-то делать.

Недавно Стоянов сыграл одну из ролей в сериале «Вампиры средней полосы», и не все отзывы понравились артисту. «Один критик написал, что ему понравились «Вампиры», так как в хорошем смысле обманули его ожидания: например, о том, что появится Стоянов и будет кривляться. Меня это даже обидело. Где я там особенно кривлялся? Но с другой стороны, он просто грубо выразил свое честное мнение о комике», — поделился он.