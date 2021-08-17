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17 августа 2021, новость

Юрий Стоянов заявил о смерти телевидения

Актер сравнил свою деятельность с работой в реанимации
Юрий Стоянов

Актер Юрий Стоянов в интервью Галине Юзефович рассказал о смерти современного телевидения. Он напомнил, что в 1990-е передача «Городок», в которой он играл одну из главных ролей, была самой дорогой по стоимости на российском телевидении, делалась без цензуры и стоила дороже программы «Вести» на канале «Россия».

На вопрос Юзефович, умирает ли телевидение сейчас, Стоянов ответил положительно. Артиста цитирует «СтарХит»:

Новость
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Умирает, конечно! Мы с вами в реанимации, в красной зоне. Это нормальный мировой процесс. Я с интересом за этим наблюдаю. Я работаю в реанимации, не скажу, что анестезиологом, потому что все-таки не усыпляю людей, но пытаюсь что-то делать.
Юрий Стоянов

Недавно Стоянов сыграл одну из ролей в сериале «Вампиры средней полосы», и не все отзывы понравились артисту. «Один критик написал, что ему понравились «Вампиры», так как в хорошем смысле обманули его ожидания: например, о том, что появится Стоянов и будет кривляться. Меня это даже обидело. Где я там особенно кривлялся? Но с другой стороны, он просто грубо выразил свое честное мнение о комике», — поделился он.

В «Вампирах средней полосы» Стоянову пришлось замещать актера Михаила Ефремова, который в данный момент отбывает тюремный срок за смертельное ДТП.

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