Монеточка заявила о намерении сменить псевдоним

Российская певица и актриса Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) намерена сменить сценическое имя. Об этом исполнительница заявила в беседе с журналистом Дмитрием Быковым. 23-летняя артистка призналась:
Мне в последнее время очень не нравится мой псевдоним. Я его переросла.
На это ведущий предложил ей свои варианты нового творческого псевдонима, которые были бы, по мнению Быкова, более презентабельными и взрослыми. Среди них были Рубль и Десятка. На это певица призадумалась и предположила, что могла бы называться Купюрой.
Она также призналась, что ее обычный голос не такой высокий, каким его слышат фанаты. Как отметила сама исполнительница, этот прием она использует как защитный механизм, чтобы отвлечь внимание от нехватки профессионализма. Она также рассказала, что в настоящее время занимается с преподавателем по вокалу и учится брать низкие ноты. Монеточка подчеркнула, что она хотела бы стать «обыкновенной хорошей певицей».
Напомним, в феврале в прокат вышел фильм «Родные», в котором Монеточка снялась в одной из ролей вместе с Сергеем Буруновым, Ириной Пеговой, Семеном Трескуновым, Сергеем Шакуровым и Никитой Павленко.