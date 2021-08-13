Монеточка заявила о намерении сменить псевдоним

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Российская певица и актриса Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) намерена сменить сценическое имя. Об этом исполнительница заявила в беседе с журналистом Дмитрием Быковым. 23-летняя артистка призналась:

Новость Ирина Пегова и Сергей Бурунов спели вместе с Монеточкой

Мне в последнее время очень не нравится мой псевдоним. Я его переросла. Монеточка

На это ведущий предложил ей свои варианты нового творческого псевдонима, которые были бы, по мнению Быкова, более презентабельными и взрослыми. Среди них были Рубль и Десятка. На это певица призадумалась и предположила, что могла бы называться Купюрой.

Она также призналась, что ее обычный голос не такой высокий, каким его слышат фанаты. Как отметила сама исполнительница, этот прием она использует как защитный механизм, чтобы отвлечь внимание от нехватки профессионализма. Она также рассказала, что в настоящее время занимается с преподавателем по вокалу и учится брать низкие ноты. Монеточка подчеркнула, что она хотела бы стать «обыкновенной хорошей певицей».