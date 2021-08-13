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13 августа 2021, новость

В сети нашли пародию на Netflix с вымышленными фильмами

На сайте собраны фильмы, которые в разное время появлялись в кинокартинах и мультсериалах
Арнольд Шварценеггер в образе Гамлета в фильме «Последний киногерой»

Дизайнер Линн Фишер из США создала сайт-пародию на стриминговый сервис Netflix — Nestflix.

Новость
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Nestflix — это картотека вымышленных фильмов, которые в разное время появлялись в кинокартинах или мультфильмах. Всего в каталоге более 400 вымышленных лент. На сайте работает поиск, к каждому фильму добавлено от одного до нескольких скриншотов.

В частности, в библиотеке можно найти сиквел «Титаника» из «Гриффинов», гангстерский боевик «Ангелы с грязными душами» из комедии «Один дома» и «Гамлета» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли из фильма «Последний киногерой».

Фильмы собраны по жанрам, к ним добавлены синопсисы. Самих фильмов в картотеке нет.

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