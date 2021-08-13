В сети нашли пародию на Netflix с вымышленными фильмами

Арнольд Шварценеггер в образе Гамлета в фильме «Последний киногерой»

Дизайнер Линн Фишер из США создала сайт-пародию на стриминговый сервис Netflix — Nestflix.

Новость Netflix снимет сериал про покемонов

Nestflix — это картотека вымышленных фильмов, которые в разное время появлялись в кинокартинах или мультфильмах. Всего в каталоге более 400 вымышленных лент. На сайте работает поиск, к каждому фильму добавлено от одного до нескольких скриншотов.

В частности, в библиотеке можно найти сиквел «Титаника» из «Гриффинов», гангстерский боевик «Ангелы с грязными душами» из комедии «Один дома» и «Гамлета» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли из фильма «Последний киногерой».