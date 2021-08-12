Мужчина Мечты опубликовал фото в постели с Кэрри Брэдшоу

Актер Крис Нот поделился в инстаграме фотографией со съемок продолжения сериала «Секс в большом городе», получившего название «Просто так...».
На снимке Нот, сыгравший в сериале Мистера Бига, оказывается в постели со своей супругой, журналисткой Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), когда-то называвшей его Мужчиной Мечты.
Совcем как в старые добрые времена.
По сюжету нового сериала, пара будет разводиться, однако, судя по фотографии, их еще ждут моменты воссоединения.
Всего планируется снять десять получасовых новых эпизодов «Секса в большом городе». Оригинальный сериал по мотивам книги Кэндес Бушнелл выходил на телеканале HBO с 1998 по 2004 год.
О том, что Крис Нот появится в сиквеле знаменитого проекта, стало известно в мае, позже были опубликованы и первые фото со съемочной площадки перезапуска. До этого предполагалось, что Мистера Бига в проекте не будет.