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12 августа 2021, новостьСъемки

Мужчина Мечты опубликовал фото в постели с Кэрри Брэдшоу

Крис Нот и Сара Джессика Паркер снимаются в продолжении «Секса в большом городе»

Актер Крис Нот поделился в инстаграме фотографией со съемок продолжения сериала «Секс в большом городе», получившего название «Просто так...».

Во время загрузки произошла ошибка.

На снимке Нот, сыгравший в сериале Мистера Бига, оказывается в постели со своей супругой, журналисткой Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), когда-то называвшей его Мужчиной Мечты.

Совcем как в старые добрые времена.
Крис Нот

По сюжету нового сериала, пара будет разводиться, однако, судя по фотографии, их еще ждут моменты воссоединения.

30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

Всего планируется снять десять получасовых новых эпизодов «Секса в большом городе». Оригинальный сериал по мотивам книги Кэндес Бушнелл выходил на телеканале HBO с 1998 по 2004 год.

О том, что Крис Нот появится в сиквеле знаменитого проекта, стало известно в мае, позже были опубликованы и первые фото со съемочной площадки перезапуска. До этого предполагалось, что Мистера Бига в проекте не будет.

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