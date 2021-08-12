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12 августа 2021, новость

Назван самый популярный детский мультсериал в мире

Составлен список самых востребованных детских шоу для дошкольного возраста
Кадр из мультсериала «Маша и медведь»

Мультсериал «Маша и Медведь» стал лидером рейтинга детского контента Parrot Analytics, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании Animaccord.

Международное исследовательское агентство составило список самых востребованных детских шоу для дошкольного возраста в мире по состоянию на август 2021 года. Исследование показало, что в течение последних 60 дней «Маша и Медведь» опережает такие зарубежные хиты, как «Свинка Пеппа», «Щенячий патруль» и «Улица Сезам».

В основу рейтинга легли мониторинг более чем десяти тысяч шоу, представленных на аналитической платформе, и измерение онлайн-запросов детского контента со всего мира на протяжении последних двух месяцев.

7.9
Маша и Медведь
2009/Россиякомедиядля детейсемейныймультсериалы
Моя оценка

Анимационный сериал «Маша и Медведь» выходит с января 2009 года. Мультфильм переведен на 42 языка. В апреле 2020 года он вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.

В 2020 году сериал «Маша и медведь» вошел в топ-5 любимых детских шоу в мире.

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