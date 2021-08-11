Мерьем Узерли сообщила о смерти коллеги по «Великолепному веку»

Сабина Тозия в сериале «Великолепный век»

Сыгравшая в сериале «Великолепный век» Хюррем-султан немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли сообщила в инстаграме о смерти своей коллеги по съемочной площадке Сабины Тозии. В «Великолепном веке» она сыграла роль кормилицы султана Сулеймана и смотрительницы его гарема Афифе-хатун.

По словам Узерли, 75-летняя Тозия скончалась 10 августа.

Вместе мы снялись в трех удивительных проектах: «Великолепный век», «Материнская рана», «Мафия не может править миром». Вчера ты умерла. Мое сердце разбито. Мерьем Узерли

Причину смерти коллеги актриса не сообщила, возможно, она заключается с онкологическим заболеванием, выявленным у Тозии ранее.

Последним проектом Тозии должен был стать новый сезон сериала «Мафия не может править миром», однако в начале 2021 года у актрисы, которая исполняла роль матушки Хайрие, обнаружили опухоль головного мозга.