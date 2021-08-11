Пересильд и Цыганов снова снялись вместе: первые кадры

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Юлия Пересильд, Кирилл Кяро и Евгений Цыганов исполнили главные роли в фильме «ДжонДжоли». Отметим, что ранее Пересильд и Цыганов уже встречались на съемочной площадке: актеры вместе снимались в военной драме 2015 года «Битва за Севастополь».

Фильм рассказывает о молодой женщине Нине. Она счастлива и успешна: стабильный брак, доверительные отношения с мужем, маленький сын, любимая работа. Идиллию нарушает звонок из прошлого – экс-возлюбленный Нины Руслан опасно болен и просит ее приехать в Тбилиси увидеться с ним, возможно, в последний раз.

Нина с удовольствием едет в город, где была счастлива, чтобы дружески поддержать когда-то близкого человека, и не подозревает, что это путешествие налегке станет для нее последним.

Режиссером картины выступила Оксана Бычкова, сценаристом – Любовь Мульменко.