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11 августа 2021, новостьСъемки

Бузова показала себя на съемках белорусского «Х-Фактора»

Телезвезда вошла в состав жюри конкурса талантов

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова в своем инстаграме поделилась фото со съемок белорусской версии телепередачи «Х-Фактор», ведущей которой она стала.

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Помимо Бузовой, в судейский состав конкурса талантов вошли рэпер Серега, певец Руслан Алехно и музыкальный критик Сергей Соседов. Кастинги стартовали 10 августа, а первый выпуск шоу выйдет в эфир 2 октября.

О съемках в первом сезоне проекта Бузова рассказала еще в мае.

Я люблю быть первая во всем. Вот и сейчас я первая наставница в первом сезоне легендарного мирового шоу «X-Фактор» в Беларуси.
Ольга Бузова

На время отбора и съемок Бузова планировала переехать в Белоруссию, чтобы лично контролировать и принимать участие в отборе каждого участника.

Ранее Бузова в новом интервью ответила на критику артиста Сергея Безрукова в адрес ее выступления на сцене МХАТ им. Горького.

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