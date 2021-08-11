Бузова показала себя на съемках белорусского «Х-Фактора»

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова в своем инстаграме поделилась фото со съемок белорусской версии телепередачи «Х-Фактор», ведущей которой она стала.
Помимо Бузовой, в судейский состав конкурса талантов вошли рэпер Серега, певец Руслан Алехно и музыкальный критик Сергей Соседов. Кастинги стартовали 10 августа, а первый выпуск шоу выйдет в эфир 2 октября.
О съемках в первом сезоне проекта Бузова рассказала еще в мае.
Я люблю быть первая во всем. Вот и сейчас я первая наставница в первом сезоне легендарного мирового шоу «X-Фактор» в Беларуси.
На время отбора и съемок Бузова планировала переехать в Белоруссию, чтобы лично контролировать и принимать участие в отборе каждого участника.
Ранее Бузова в новом интервью ответила на критику артиста Сергея Безрукова в адрес ее выступления на сцене МХАТ им. Горького.