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10 августа 2021, новость

Бузова ответила на критику Безрукова после выступления во МХАТе

Звезда вспомнила фразу, которой артист прокомментировал ее игру на сцене
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Певица и телеведущая Ольга Бузова в интервью Hello! ответила на критику артиста Сергея Безрукова в адрес ее выступления на сцене МХАТ им. Горького.

Бузова процитировала Безрукова, который радовался, что Константин Станиславский не дожил до ее выступления, и отметила, что уважает и любит актера.

Новость
Бузова высоко оценила свое выступление на сцене МХАТ
Но ведь Сергей даже не видел меня на сцене! Если бы он пришел, посмотрел и дал мне свои профессиональные советы, я внимательно бы выслушала и была бы за них благодарна.
Ольга Бузова

Безруков высказался о спектакле МХАТа «Чудесный грузин» в июне 2021 года. Также выступление Бузовой в театре ранее критиковал Никита Михалков.

Премьерные показы «Чудесного грузина» драматурга Андрея Назарова и режиссера-постановщика Ренаты Сотириади с участием Бузовой прошли 11 и 12 июня. Телеведущая исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина.

Представители театра говорили «Газете.Ru», что постановка с Бузовой обязательно вернется на сцену театра. Во МХАТе также опровергли бойкот актеров из-за роли Бузовой

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