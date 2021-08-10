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10 августа 2021, новость

Сталлоне вдохновлялся Горбуном из Нотр-Дама на роль Короля Акул

Актер рассказал о своем герое из перезапуска «Отряда самоубийц»
Сильвестр Сталлоне | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне, озвучивший персонажа Нанауэ — Короля Акул в фильме «Отряд самоубийц: миссия навылет» Джеймса Ганна, признался, что для этой роли вдохновлялся главным героем романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Артист отметил, что его Король Акул является «уродом», который ест людей и вызывает всеобщее отвращение.

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У него хватает ума понять, что он никому не нравится. И я подумал: «Ого, этот парень похож на горбуна из Нотр-Дама». Среди всех его недостатков проглядывает благородство.
Сильвестр Сталлоне

«Думаю, публике понравится еще и то, что Король Акул готов умереть, лишь бы затесаться наконец в какую-нибудь компанию. Он постоянно стремится к людям, но его все время отвергают — и он вызывает не только симпатию, но еще и комический интерес», — добавляет он. По словам актера, ему было интересно сыграть роль, пользуясь исключительно собственным голосом.

«Выстраивая драматургию только голосом и не пользуясь своей обычной внешностью, можно творить гораздо свободнее — потому что, если так себя будет вести герой из плоти и крови, а не анимированный персонаж, его придется арестовать или отправить в психушку», — пояснил Сталлоне.

7.1
Отряд самоубийц: Миссия навылет
2021/США18+комедиябоевикприключенияфантастикафэнтези
Моя оценка

По сюжету заключенные тюрьмы для преступников со сверхспособностями становятся участниками суперсекретного проекта «Отряд самоубийц». Прихватив все оружие, которое смогли унести, они отправляются на остров Корто Мальтезе, где любой неверный шаг будет стоить им жизни. В прокат фильм вышел 5 августа.

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