Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
9 августа 2021, новостьСъемки

Николь Кидман пять месяцев просила называть ее Машей

Таким образом актриса вживалась в роль русской эмигрантки
Николь Кидман в сериале «Девять совсем незнакомых людей» | Источник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Николь Кидман на пять месяцев превратилась в Машу во время работы над сериалом «Девять совсем незнакомых людей». Об этом сообщает Deadline.

Артистка должна была сыграть русскую эмигрантку, поэтому на протяжении почти полугода съемок просила называть ее русским именем. Это помогло ей вжиться в новую роль. Кидман вспомнила:

Новость
Николь Кидман — 53: самые запоминающиеся роли актрисы
Я отзывалась только на имя Маша. Я хотела, чтобы от меня исходила очень спокойная и исцеляющая энергия, поэтому я подходила к людям, кладя руку им на сердце, брала их за руку, а они говорили со мной и называли Николь, что я полностью игнорировала.
Николь Кидман

Она пояснила, что ей приходилось общаться с окружающими таким образом, чтобы не чувствовать, будто она играет какую-то определенную роль.

О том, что Кидман исполнит главную роль в новом проекте, стало известно весной. Сериал расскажет о жителях мегаполиса, приехавших отдохнуть и вылечиться от городского стресса в пансионате «Транкиллум-Хаус», которым управляет героиня Кидман. Однако методы Маши радикально отличаются от традиционных.

Девять совсем незнакомых людей
2021/США16+драматриллерприключения
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Девять совсем незнакомых людей
Николь Кидман
Nicole Kidman
Анонсированы съемки приквела «Голодных игр»
91-летний Клинт Иствуд снова играет ковбоя
Хаматова, Яценко, Хабенский снимаются в военной драме
Кяро, Борисов и олени: большой репортаж со съемок «Эпидемии 2»
Полиция приехала на съемки «Булок» с Асмус
Яковлева и Балуев вместе снимаются в сериале: первые фото
Мельникова рассказала о съемках эротических сцен с Прилучным
Мужчина вспомнил, как пострадал на съемках «Войны и мира»
Стало известно, кто сыграет Вронского в сериале с Ходченковой
С Милохиным и в грязи: Ивлеева на съемках трэвел-проекта
Германика снимает Иванову в новом сериале: первые фото
Галкин показал себя в образе самовлюбленного соблазнителя
Новой ведущей «Орла и решки» стала популярная актриса
Асмус приехала на Шри-Ланку на съемки и рассказала о сложностях
Звезда «Лучше звоните Солу» перенес сердечный приступ на съемках
Все в сборе: звезды «Секса в большом городе» на съемках сиквела
Данила Козловский возьмется за русскую классику
Девочка-альбинос: 12-летняя дочь Пересильд в образе на съемках
Анна Михалкова снимается вместе с сестрой в ее первом сериале
Дорн, Шаляпин, Красилов на съемках «Форта Боярд» с Буруновым
Ефремов и Максимова снимаются в сериале Плетнева: первые кадры
60-летний Бандерас присоединится к съемкам «Индианы Джонса 5»
Бурунов сменил Шнурова в новом сезоне шоу «Форт Боярд»
Снаткина поправилась на 10 кг ради роли 17-летней девушки
Прилучный и Розанова снимаются вместе: первые фото
В Грузии начались съемки седьмых «Сватов»
Шукшина, Немоляева, Чадов снялись в семейной саге: первые кадры
Цыганов и Снигирь в образах Мастера и Маргариты: первые фото
Матвеев завершил съемки во втором сезоне «Триггера»: первые фото
Безруков показал себя с беременной женой на съемках в Сочи
Кузнецов окажется в открытом космосе в новом фильме
Лянка Грыу и Иван Стебунов играют неверных супругов: первые фото
Эмма Робертс на съемках новой «Иронии судьбы»: первые фото
Актер сообщил о начале съемок фильма «Джон Уик 4» с Киану Ривзом
Наталия Орейро стала платиновой блондинкой ради новой роли
Елена Сафонова появится в новом сериале
Вилкова, Петренко и младенец: съемки продолжения «Черного моря»
Спортсменка, красавица: Куркова снимается в роли волейболистки
Дочь Полищук играет Раневскую в сериале о легендарной актрисе
78-летний Форд получил травму на съемках «Индианы Джонса 5»
Бондарчук вернулся к роли чиновника: первые фото со съемок
Асмус рассказала о новой прическе для роли
Актриса рассказала о страданиях Хью Джекмана на съемках
Риз Уизерспун гипнотизировали для роли в фильме
Безруков играет американского шпиона: первые фото в образе
Валерия снялась в последнем сезоне популярного сериала
Асмус раскрыла правду об отношениях с коллегой по фильму
Прилучный играет киллера: фото со съемок
78-летний Форд занялся изнуряющими тренировками ради роли
Горбачев отреагировал на сериал о себе
Новые трейлеры
Великая
Тизер (англ.)
Очень странные дела
Тизер (англ. с рус. суб.)
Мужские слезы
Трейлер (англ.)
Y: Последний мужчина
Трейлер (англ.)
Нефутбол
Трейлер №2
По правде говоря
Трейлер (англ.)
Американская история преступлений
Трейлер (англ.)
Соври мне правду
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Названы 10 долгостроев-шедевров всех времен (фото) В нашей подборке - 10 знаменитых зданий, для строительства которых потребовались колоссальные усилия представителей этой важнейшей профессии в течение многих лет
Популярные темы на «Детях»
Жить для себя 164
Про вечное ( ремонт класса) 163
Студентки, комсомолки, спортсменки и просто красавицы! 160
Как скоротать вечерок 99
Леди
Ксения Бородина развелась с мужем после шести лет брака На финальном заседании их представляли адвокаты.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь