Николь Кидман пять месяцев просила называть ее Машей

Я отзывалась только на имя Маша. Я хотела, чтобы от меня исходила очень спокойная и исцеляющая энергия, поэтому я подходила к людям, кладя руку им на сердце, брала их за руку, а они говорили со мной и называли Николь, что я полностью игнорировала.