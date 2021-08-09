В США умерла последняя звезда Голливуда 30-х годов

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Американская актриса Джейн Уизерс умерла на 96-м году жизни, пишет Deadline.

Дочь артистки, дизайнер костюмов Кендалл Эррер, рассказала, что мать очень любила свою работу и с удовольствием говорила о карьере. «Она всегда излучала радость и благодарность, признавалась, что ей повезло», — уточнила она. Причины смерти актрисы не разглашаются.

По данным издания, после смерти двукратной обладательницы «Оскара» Оливии де Хэвилленд в 2020 году Уизерс считали последней крупной звездой Золотого века Голливуда 1930-х годов.

Актерская карьера Уизерс началась, когда ей было три года. Она участвовала в радиопостановках. В 1930-х годах девочка переехала вместе с матерью в Голливуд. В 1934 году состоялся ее дебют в комедии «Сияющие глазки». В 1940-х годах актриса стала героиней двух подростковых романов «Джейн Уизерс и тайная комната» и «Джейн Уизерс и призрак скрипки».