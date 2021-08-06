Мультсериал «Южный парк» продлили до 2027 года

Мэтт и Трей — творческие люди мирового уровня. Они блестяще используют свой возмутительный юмор, чтобы искоренить абсурдность нашей культуры, и мы рады расширять и углублять наши давние отношения с ними, чтобы способствовать развитию Paramount+ и Comedy Central.