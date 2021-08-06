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6 августа 2021, новость

Мультсериал «Южный парк» продлили до 2027 года

Помимо новых сезонов, планируется выпустить 14 полнометражных фильмов и видеоигру
Кадр из мультфильма «Южный парк»

MTV Entertainment Studios объявила о соглашении с создателями мультсериала «Южный парк» Треем Паркером и Мэттом Стоуном, которое предполагает продление шоу до 30-го сезона. Об этом сообщается на официальном сайте South Park.

Генеральный директор MTV Entertainment Крис Маккарти рассказал:

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Мэтт и Трей — творческие люди мирового уровня. Они блестяще используют свой возмутительный юмор, чтобы искоренить абсурдность нашей культуры, и мы рады расширять и углублять наши давние отношения с ними, чтобы способствовать развитию Paramount+ и Comedy Central.

Соглашение предполагает, что кроме новых сезонов, которые выйдут на Comedy Central, шоу обзаведется 14 полнометражными фильмами. Первый из них выйдет до конца 2021 года на стриминговом сервисе Paramount+.

Кроме прочего, планируется выпустить видеоигру по мотивам мультфильма и документальный фильм.

7.3
Южный парк
1997/США18+комедиямультсериалы
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