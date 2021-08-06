Мультсериал «Южный парк» продлили до 2027 года

MTV Entertainment Studios объявила о соглашении с создателями мультсериала «Южный парк» Треем Паркером и Мэттом Стоуном, которое предполагает продление шоу до 30-го сезона. Об этом сообщается на официальном сайте South Park.
Генеральный директор MTV Entertainment Крис Маккарти рассказал:
Мэтт и Трей — творческие люди мирового уровня. Они блестяще используют свой возмутительный юмор, чтобы искоренить абсурдность нашей культуры, и мы рады расширять и углублять наши давние отношения с ними, чтобы способствовать развитию Paramount+ и Comedy Central.
Соглашение предполагает, что кроме новых сезонов, которые выйдут на Comedy Central, шоу обзаведется 14 полнометражными фильмами. Первый из них выйдет до конца 2021 года на стриминговом сервисе Paramount+.
Кроме прочего, планируется выпустить видеоигру по мотивам мультфильма и документальный фильм.