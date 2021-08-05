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5 августа 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Водонаева, Самбурская и Элджей на премьере «Отряда самоубийц»

Знаменитости посетили светский показ перезапуска комикс-блокбастера
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В кинотреатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера фильма Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: Миссия навылет».

Первыми зрителями перезапуска комикс-блокбастера стали Алена Водонаева, Настасья Самбурская, Элджей, Денис КосяковВарвара Шмыкова, Сергей Мезенцев, Дмитрий Красилов, Саша Спилберг, Полина Гренц и многие другие знаменитости.

Отряд самоубийц: Миссия навылет
2021/США18+комедиябоевикприключенияфантастикафэнтези
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По сюжету заключенные тюрьмы для преступников со сверхспособностями Белль Рив — Харли Квинн, Бладспорт, Миротворец, Капитан Бумеранг, Крысолов Второй, Савант, Король Акул, Блэкгард и Джавелин — становятся участниками суперсекретного проекта «Отряд самоубийц». Прихватив все оружие, которое смогли унести, они отправляются на остров Корто Мальтезе, где любой неверный шаг будет стоить им жизни.

В широкий прокат «Отряд самоубийц: Миссия навылет» выходит 5 августа.

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