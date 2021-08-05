Водонаева, Самбурская и Элджей на премьере «Отряда самоубийц»

По сюжету заключенные тюрьмы для преступников со сверхспособностями Белль Рив — Харли Квинн, Бладспорт, Миротворец, Капитан Бумеранг, Крысолов Второй, Савант, Король Акул, Блэкгард и Джавелин — становятся участниками суперсекретного проекта «Отряд самоубийц». Прихватив все оружие, которое смогли унести, они отправляются на остров Корто Мальтезе, где любой неверный шаг будет стоить им жизни.