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5 августа 2021, новость

Дженнифер Энистон отказалась общаться с антипрививочниками

Актриса отметила, что потеряла несколько человек из своего окружения
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фотографий
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фотографий
9
фотографий

Голливудская актриса Дженнифер Энистон отказалась общаться с друзьями-антипрививочниками. Об этом сообщает издание InStyle. Звезда «Друзей» поделилась:

Новость
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По-прежнему есть большая группа людей, которая выступает против вакцинации или просто не прислушивается к фактам. Это настоящий позор. Я недавно потеряла несколько человек из своего окружения, которые отказались прививаться. Это было досадно.
Дженнифер Энистон

Она признала, что каждый человек имеет право на собственное мнение, однако часто это мнение ни на чем не основывается. В связи с этим Энистон считает необходимым информировать общественность о ситуации с коронавирусом.

Напомним, ранее Шэрон Стоун пожаловалась на угрозу увольнения из-за агитации вакцинации. Стоун заявила, что ее профессиональная жизнь находится под угрозой из-за ее настойчивых требований о вакцинации съемочной группы нового проекта, в котором она собирается участвовать в Атланте. 

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