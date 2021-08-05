Яковлева и Балуев вместе снимаются в сериале: первые фото

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Стартовали съемки детективного сериала «Дама с собачкой» для телеканала «Россия». Главную роль – пенсионерку и бывшую учительницу математики Агату Денисовну Марфину – исполняет Елена Яковлева.

По сюжету, после смерти мужа героиня перебирается в элитный поселок к семье дочери. Однажды она становится свидетелем загадочного убийства и начинает собственное расследование, в котором ей помогают бывший ученик, местный следователь Эдуард Свиридов (Сергей Перегудов) и новый сосед, судья на пенсии Игорь Холодов (Александр Балуев).

Режиссером картины стал Мирослав Малич, хорошо известный поклонникам телесериала «Тайны следствия», где он исполнил роль мужа главной героини.