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4 августа 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Райан Рейнольдс представил фильм «Главный герой» вместе с женой

Актер посетил премьеру комедийного боевика в Нью-Йорке
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В Нью-Йорке состоялась премьера комедийного боевика «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом в главной роли. По красной дорожке звезда фильма прошел вместе с супругой Блейк Лайвли. Также премьеру посетили актеры Джо Кири, Сэди Синк, Лил Рел Ховери, режиссер картины Шон Леви и звезда игрового стриминга Тайлер «Ninja» Блевинс.

Фильм рассказывает о простом банковском клерке, чью жизнь можно было описать как сплошную рутину — до тех пор, пока он не обнаруживает, что окружающий его мир — это часть огромной видеоигры, а сам он в ней — всего лишь второстепенный персонаж. Ему предстоит набраться духуа, переписать свой код и стать главным героем.

В российский прокат боевик «Главный герой» выйдет 12 августа.

Главный герой
2021/США, Канада, Япония16+комедиябоевикфантастика
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