Райан Рейнольдс представил фильм «Главный герой» вместе с женой

В Нью-Йорке состоялась премьера комедийного боевика « Главный герой » с Райаном Рейнольдсом в главной роли. По красной дорожке звезда фильма прошел вместе с супругой Блейк Лайвли . Также премьеру посетили актеры Джо Кири , Сэди Синк , Лил Рел Ховери, режиссер картины Шон Леви и звезда игрового стриминга Тайлер «Ninja» Блевинс.

Фильм рассказывает о простом банковском клерке, чью жизнь можно было описать как сплошную рутину — до тех пор, пока он не обнаруживает, что окружающий его мир — это часть огромной видеоигры, а сам он в ней — всего лишь второстепенный персонаж. Ему предстоит набраться духуа, переписать свой код и стать главным героем.