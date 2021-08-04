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4 августа 2021, новость

Актрису сериала «Убивая Еву» пригрозили убить

Джоди Комер получила зловещее сообщение в инстаграме в начале июня
Джоди Комер и Сандра О в сериале «Убивая Еву»

Во Франции арестован поклонник британской актрисы Джоди Комер, известной по сериалу «Убивая Еву», угрожавший ей убийством. Об этом сообщает The Sun.

Зловещее сообщение Комер получила в инстаграме в начале июня. Она обратилась в полицию, специалисты которой вычислили владельца аккаунта — им оказался житель города Рубе на севере Франции.

Мужчину задержали рано утром, в его доме провели обыск и изъяли цифровую технику. Подозреваемого заключили под стражу, расследование ведет прокурор соседнего города Лилль.

Джоди — активный пользователь социальных сетей, но она ничего не публиковала в течение шести недель, чтобы не мешать полицейским проводить расследование. 

7.3
Убивая Еву
2018/США, Италия, Великобритания18+драмакриминалдетектив
Моя оценка

«Убивая Еву» — драматический сериал, основанный на романах Люка Дженнигса. Джоди Комер исполнила в нем главную роль — наемную убийцу Вилланелль, страдающую психическим расстройством.

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