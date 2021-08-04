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4 августа 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Звезды с детьми посетили премьеру мультфильма про медведей

Первыми анимационную ленту «Тайна парка развлечений» увидели актеры и блогеры
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

В кинотеатре «Формула кино ЦДМ» состоялась премьера анимационной картины «Тайна парка развлечений». 

Мультфильм представила популярный блогер Настя Кош, озвучившая одну из главных ролей. Первыми зрителями стали Денис Косяков, Владимир Левкин, Елена Борщева, Иван Жидков и другие знаменитости. Многие из них позировали на премьере со своими детьми.

Тайна парка развлечений
2021/Китай6+комедиямультфильмыприключенияфантастика
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«Тайна парка развлечений» расскажет новую историю о медведях-соседях из популярного одноименного сериала. По сюжету медведи отправляются в таинственный парк развлечений с аттракционами, где их находят удивительные приключения. Героям предстоит раскрыть загадку необычного парка.

Мультфильм «Тайна парка развлечений» выйдет в прокат 5 августа.

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