Звезды с детьми посетили премьеру мультфильма про медведей

Мультфильм представила популярный блогер Настя Кош, озвучившая одну из главных ролей. Первыми зрителями стали Денис Косяков, Владимир Левкин, Елена Борщева, Иван Жидков и другие знаменитости. Многие из них позировали на премьере со своими детьми.