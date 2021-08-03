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3 августа 2021, новостьСъемки

Стало известно, кто сыграет Вронского в сериале с Ходченковой

Netflix раскрыл имя исполнителя главной мужской роли в «Анне К»
Роман Васильев

Стриминг-платформа Netflix раскрыла главную интригу последних недель. Ранее был объявлен актерский состав современной экранизации романа Льва Толстого «Анна Каренина», однако имя исполнителя главной мужской роли, Алексея Вронского, в сериале «Анна К» оставалось в секрете.

3 августа на официальной странице Netflix в соцсетях появился пост, сообщающий, что Вронского в первом российском сериале стриминг-платформы «Анна К» сыграет Роман Васильев

Пока 26-летнего актера, выпускника Школы-студии МХАТ, зрители могли увидеть в небольших ролях в сериалах «Девочки не сдаются», «Лучше, чем люди» и «Ищейка»

Роман Васильев

Ранее было объявлено, что заглавную роль в новой экранизации исполнит Светлана ХодченковаФедор Бондарчук сыграет Алексея Каренина, а Юра Борисов — Константина Левина. В других ролях также появятся: Юля Александрова (Долли Облонская), Гоша Куценко (Стива Облонский), Александр Цыпкин (Сергей Кознышев), Татьяна Догилева (Агафья Михайловна) и Даша Верещагина (Кити Щербацкая). 

Новость
Бондарчук и Борисов снимутся с Ходченковой в «Анне К» от Netflix

Действие в сериале будет разворачиваться в современной России. Главная героиня, светская львица и жена будущего губернатора Санкт-Петербурга Анна Каренина вступает в роман с наследником алюминиевой империи Алексеем Вронским, угрожающий браку героини и социальному благополучию обоих.

За адаптацию сценария отвечают Роман Кантор («Серебряные коньки», «Воланд») и Мария Микулина, режиссерами стали Валерий Федорович и Евгений Никишов («Перевал Дятлова»), а также Наташа Меркулова и Алексей Чупов («Колл-Центр»). Съемки проходят в Москве и Санкт-Петербурге.

Сериал «Анна К» выйдет на Netflix, дата премьеры пока не называется.

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