Стало известно, кто сыграет Вронского в сериале с Ходченковой

Роман Васильев

Стриминг-платформа Netflix раскрыла главную интригу последних недель. Ранее был объявлен актерский состав современной экранизации романа Льва Толстого «Анна Каренина», однако имя исполнителя главной мужской роли, Алексея Вронского, в сериале «Анна К» оставалось в секрете.

3 августа на официальной странице Netflix в соцсетях появился пост, сообщающий, что Вронского в первом российском сериале стриминг-платформы «Анна К» сыграет Роман Васильев.

Пока 26-летнего актера, выпускника Школы-студии МХАТ, зрители могли увидеть в небольших ролях в сериалах «Девочки не сдаются», «Лучше, чем люди» и «Ищейка»

Роман Васильев

Действие в сериале будет разворачиваться в современной России. Главная героиня, светская львица и жена будущего губернатора Санкт-Петербурга Анна Каренина вступает в роман с наследником алюминиевой империи Алексеем Вронским, угрожающий браку героини и социальному благополучию обоих.