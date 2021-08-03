Стало известно, кто сыграет Вронского в сериале с Ходченковой

Стриминг-платформа Netflix раскрыла главную интригу последних недель. Ранее был объявлен актерский состав современной экранизации романа Льва Толстого «Анна Каренина», однако имя исполнителя главной мужской роли, Алексея Вронского, в сериале «Анна К» оставалось в секрете.
3 августа на официальной странице Netflix в соцсетях появился пост, сообщающий, что Вронского в первом российском сериале стриминг-платформы «Анна К» сыграет Роман Васильев.
Пока 26-летнего актера, выпускника
Ранее было объявлено, что заглавную роль в новой экранизации исполнит Светлана Ходченкова. Федор Бондарчук сыграет Алексея Каренина, а Юра Борисов — Константина Левина. В других ролях также появятся: Юля Александрова (Долли Облонская), Гоша Куценко (Стива Облонский), Александр Цыпкин (Сергей Кознышев), Татьяна Догилева (Агафья Михайловна) и Даша Верещагина (Кити Щербацкая).
Действие в сериале будет разворачиваться в современной России. Главная героиня, светская львица и жена будущего губернатора Санкт-Петербурга Анна Каренина вступает в роман с наследником алюминиевой империи Алексеем Вронским, угрожающий браку героини и социальному благополучию обоих.
За адаптацию сценария отвечают Роман Кантор («Серебряные коньки», «Воланд») и Мария Микулина, режиссерами стали Валерий Федорович и Евгений Никишов («Перевал Дятлова»), а также Наташа Меркулова и Алексей Чупов («Колл-Центр»). Съемки проходят в Москве и Санкт-Петербурге.
Сериал «Анна К» выйдет на Netflix, дата премьеры пока не называется.