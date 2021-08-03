Ивлеева, Милохин, Галич на съемках проекта «Блогеры и дороги 2»

Телеканал «Пятница!» покажет второй сезон проекта Анастасии Ивлеевой «Блогеры и дороги». В рамках шоу компания блогеров отправится в путешествие по России и посмотрит, чем живут люди в небольших городах и деревнях страны.
В новом сезоне, помимо Ивлеевой, участие примут Даня Милохин, Юля Гаврилина, Ида Галич, Мария Миногарова, Джарахов, Karrambaby, Cherocky, Виталий Парапатронов, Дима Масленников. Блогеры посетят Урюпинск, Элисту, Майкоп, Мезмай и Геленджик.
Сезон будет состоять из шести эпизодов. Точная дата старта шоу пока не сообщается.