Опубликован первый кадр из нового сериала по «Властелину колец»

Кадр из сериала «Властелин колец»

Компания Amazon опубликовала в Twitter первый кадр из телесериала «Властелин колец» и подтвердила, что премьера состоится 2 сентября 2022 года.

2 сентября 2022 года начинается новое путешествие.

По информации издания Indiewire, новый сериал имеет производственный бюджет в $450 млн, что делает его самым дорогим из когда-либо созданных. Там уточнили, что сериал будет транслироваться на Prime Video более чем в 240 странах мира.

Так, Amazon будет выпускать «Властелина колец» по серии раз в неделю. У сериала до сих пор нет официального названия. Подробности сюжета также не уточняются, однако известно, что действие развернется за тысячи лет до истории героев из серии фильмов «Властелин колец» по книгам Джона Рональда Руэла Толкина.