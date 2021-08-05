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5 августа 2021, фоторепортажСъемки

Кяро, Борисов и олени: большой репортаж со съемок «Эпидемии 2»

Корреспондент Кино Mail.ru побывала в Карелии, где в живописных декорациях и при аномальной жаре снимается продолжение российского сериала-хита про смертельный вирус
Дарья Екамасова на съемках «Эпидемии 2»
«Ребята-оленеводы, поправьте оленя! Олень готов. Тишина на площадке! Мотор! Начали!»

Перекрикивая шум Ладоги и орущих чаек, режиссер дает четкие отрывистые указания. Съемочная группа торопливо выполняет. Актеры заходят в загон с сохатыми. Идет пятый месяц работы над вторым сезоном нашумевшего постапокалиптического триллера «Эпидемия». Пружиня на мягком мху, спотыкаясь о корни и подворачивая ноги на камнях, корреспондент Кино Mail.ru Анна Гоголь терпеливо следует за командой по карельскому лесу — и спешит поделиться впечатлениями.

Новые приключения и новый режиссер

Первый сезон «Эпидемии» снят по книге Яны Вагнер «Вонгозеро» и рассказывает о вспышке смертельного вируса, убивающего заразившихся за несколько дней. Группа главных героев в попытке выжить бежит из Москвы и держит путь в направлении уединенного убежища в Карелии.

Премьера «Эпидемии» в России состоялась на платформе Premier в ноябре 2019 года. Через три недели после выхода финальной серии китайский город Ухань закрылся на карантин, а в мире вспыхнула пандемия коронавируса. Получив статус пророческого, проект кинокомпании 1-2-3 Production начал набирать популярность, затем появился на Netflix и сразу вошел в топ-10 самых популярных сериалов платформы. Инстаграмы актеров атаковали фанаты со всего мира, а Стивен Кинг в своем твиттере назвал «Эпидемию» «чертовски хорошим российским сериалом».

7.5
Эпидемия
2019/Россия16+драмафэнтези
Моя оценка

Открытый финал первого сезона не оставил сомнений в том, что историю ждет продолжение — работа над ним началась в апреле 2021 года.

О сюжете новых серий известно немного. Во-первых, они снимаются по оригинальному сценарию Романа Кантора («Анна К», «Воланд»), который будет сильно отличаться от литературного сиквела «Вонгозера», книги «Живые люди». Во-вторых, герои двинутся в сторону российской границы — в надежде, что другие страны не охвачены вирусом.

И героев, и сам проект ждут значительные изменения. «Как мы шутим между собой, в первом сезоне у нас была психологическая драма, теперь у нас "Индиана Джонс", это больше уже приключенческое фэнтези», — рассказывает исполнительница одной из главных женских ролей Марьяна Спивак. Трансформация жанра отчасти обусловлена и приходом нового режиссера: Павла Костомарова, снявшего первый сезон, сменил постановщик Дмитрий Тюрин, среди его прошлых работ — сериалы «Триггер» и «Магомаев».

Юра Борисов, олени и путь в «чистилище»

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Все ключевые герои по-прежнему в строю: интеллигент Сергей (Кирилл Кяро), его бывшая жена Ирина (Марьяна Спивак) и их общий сын Антон (Савелий Кудряшов), нынешняя жена Сергея Аня (Виктория Исакова) и ее сын Миша (Эльдар Калимулин), а также сосед Сергея Леонид (Александр Робак), его дочь Полина (Виктория Агалакова) и молодая жена Марина (Наталья Земцова).

Однако центральным персонажем второго сезона, по признанию Дмитрия Тюрина, станет новый герой в исполнении Юры Борисова: «Юра — метафизический проводник, который был чистильщиком и стал проводником в чистилище. Такая игра слов. Это человек, который чувствует, что должен что-то сделать, что несет ответственность за что-то, до конца не осознавая, что это».

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Эльдар Калимулин и Юра Борисов практикуют йогу на съемках

Борисов хоть и новый человек на проекте, но быстро влился в дружную семью «эпидемовцев», как называют себя артисты. В перерывах между съемками актеры вместе купаются, занимаются йогой и плавают на байдарке, которую Юра специально купил накануне.

В ответ на вопросы о своей роли в «Эпидемии» Борисов уклончиво отшучивается, опасаясь спойлеров:

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Если честно, пока до конца вообще не понятно, будет ли мой персонаж в сезоне или нет. Возможно, его будет играть дальше другой актер. Понимаю, что не очень справляюсь с этой ролью и скорее всего меня заменят.
Юра Борисов

Впрочем, персонаж Борисова — не единственный новый знакомый, повстречавшийся героям на пути в «чистилище». На одном из сложнейших отрезков своего путешествия «эпидемовцы» сталкиваются с загадочной северной жительницей по имени Лакка (Дарья Екамасова). Она молчалива, живет одна вдали от цивилизации, а общаться предпочитает лишь со своими тремя оленями. 

«Лисы висят, головы быков…»

Жилище Лакки декораторы и художники обустроили в живописнейшем месте — у соснового бора, на каменистом берегу Ладожского озера, неподалеку от маленького промышленного городка Питкяранта. Приземистый дом, избушка «на курьих ножках» для припасов и загон для оленей были созданы с нуля и продуманы до мельчайших деталей.

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У нас потрясающая работа художников по реквизиту. У меня каждый миллиметр в домике —  это либо скляночка с какими-то волшебными сиропчиками, либо высушенные цветы, даже сушеные мухоморы, орехи. Лисы висят, головы быков, рога. Мне как актрисе это очень круто помогает.
Дарья Екамасова

Такую кропотливую работу художники проделывают на каждой локации, где снимается «Эпидемия», а их на проекте немало. Как обещает режиссер, события каждой серии будут разворачиваться в новом месте. «Мы здесь все время в экспедициях, — делится Кирилл Кяро. — Группа выехала караваном в середине апреля и до сих пор не вернулась в Москву. У нас достаточно большой объем территорий. Вот мы поснимали в Карелии, потом вернулись в Псковскую область, потом в Ленинградскую, потом опять в Карелию в другое место. Это такое путешествие... Цыганщина в хорошем смысле слова».

Диета, вши в бороде и накладной псориаз

Помимо частых переездов и кочевого образа жизни, актеров в процессе работы над «Эпидемией 2» ждали и другие испытания. Например, практически всем исполнителям главных ролей пришлось сбросить вес перед съемками, а мужчинам — отрастить волосы и бороды.

Кирилл Кяро признается, что не был готов к такому: «Я до этого снимался в Грузии и в Осетии. Вы знаете, что это за страны. В Осетии тебя встречают с пирогами и отпускают с тремя-пятью пирогами. Там я хорошо поел, поднабрал 10 кг».

Я весил около 100 кг. Я был в шоке, что через 3−4 недели у нас уже начинается «Эпидемия». Я попробовал сесть на бездрожжевую и безалкогольную диету. И мне удалось вернуться в свой нормальный вес и скинуть еще 3−4 килограмма.
Кирилл Кяро

Актерам-мужчинам пришлось привыкать и к густой растительности на лице. Юра Борисов пошутил (или нет?), что у него в бороде завелись вши, а Эльдар Калимулин пожаловался на жару и неопрятный вид: «На этом я настоял, на этой растительности, и очень сильно пожалел. Потому что эти усы, на них виснет вся еда, все напитки, ты забываешь об этом. Плюс еще все это нагревается, потеет… Девчонкам попроще, у них нет этой растительности, а мы как-то уже подутомились».

Но, как оказалось из разговора с Натальей Земцовой, «девчонкам» проще не было: 

Нас просили тоже отрастить волосы везде, но мы сказали − нет, ребята, давайте это уже грим сделает. В первых сериях у нас был очень сложный пластический грим, мы ужасно выглядели. Нам грязь все время пихали под ногти. Мне лепили прыщи, потом была корка на шее. «Псориазом» губы тебе мажут, а в обед он у тебя весь ссыпается, и ты его ешь.
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Марьяна Спивак в гриме

Не обошлось и без испытания аномальной жарой. Действие второго сезона начинается зимой и переходит в весну и лето. Но масштабный и кропотливый процесс кинопроизводства не поспевает за сменой времен года: лето в реальности наступило гораздо раньше, чем в сценарии. И если в апреле актеры чувствовали себя более-менее комфортно в куртках и бушлатах, то в июле, когда в Карелии установились рекордные +36, они уже изнемогали в теплых ботинках и свитерах, зажатые между беспощадным солнцем и раскаленными камнями. Во время перерывов спасает нагретая Ладога — актеры бросаются в воду прямо в гриме и игровом белье.

Шашлык от Робака и намеки на третий сезон

Несмотря на жару, физические нагрузки и кочевую жизнь, атмосфера на съемочной площадке царит заразительно душевная и дружественная. Каждую свободную минуту актеры проводят вместе и даже вне съемочной площадки предпочитают не расставаться.

«Мы с девчонками все время вместе обедаем, почти каждый день, — рассказывает Наталья Земцова. — Мы идем к кому-нибудь в вагончик и там сидим все обсуждаем. Вечером собираемся после съемок, болтаем».

Актрисы на съемках продолжения «Эпидемии»
Сейчас несколько дней не было Саши Робака, и я уже ему десять раз написала, что соскучилась. Саша, конечно, просто душа. У нас был выходной, он заказал шашлык, лодку, все поехали кататься. Он прям как в фильме. Говорит: так, ребята, сейчас я все устрою. И все устраивает.
Наталья Земцова

По признаниям Марьяны Спивак, даже двухлетняя разлука не сказалась на отношениях внутри «актерской семьи»: «Все это время перерыва между сезонами мы общались, встречались, дружились, любились. Самое большое счастье этого проекта — это команда, наша компания. Мы все очень друг к другу привязаны, и это просто кайф работать вместе».

По расчетам группы, съемки «Эпидемии» завершатся в середине августа. Премьера второго сезона состоится в начале следующего года на видеосервисе Premier. Говоря о дальнейшей судьбе проекта, актеры с нескрываемым удовольствием намекают на третий сезон. Так что сомнений не остается: в 2022 году «Эпидемия» не закончится.

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