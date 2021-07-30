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30 июля 2021, новость

Ученые обнаружили на дне океана губку, похожую на Губку Боба

Рядом с губкой была найдена также морская звезда, напоминающая еще одного героя популярного мультсериала – Патрика
Патрик и Губка Боб в мультфильме «Губка Боб в бегах»

Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в ходе изучения глубоководных районов у восточного побережья Северной Америки обнаружили под водой «реальных» героев мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» — Боба и Патрика.

Лежащих на камне на глубине 1885 метров морскую губку рода Hertwigia и морскую звезду рода Chondraster сфотографировал дистанционно управляемый аппарат Okeanos Explorer на склоне подводной горы Retriever seamount, в 322 километрах к востоку от Нью-Йорка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что увидеть подобную морскую звезду обычно не составляет труда — они довольно распространены по всему океану, но губка Hertwigia — это настоящая находка. Обычно глубоководные губки имеют белый или оранжевый цвет, который помогает им не привлекать внимание хищников в условиях слабого освещения, но эта губка была ярко-желтого цвета, точь-в-точь как мультперсонаж Спанч Боб.

Однако, как говорят специалисты, в реальности связывает этих существ вовсе не дружба. Дело в том, что морские звезды питаются губками, так что «Патрик» подобрался так близко к «Спанч Бобу» не из лучших побуждений, пишет Business Insider.

Напомним, Губка Боб и Патрик — главные герои популярного американского мультсериала, который также имеет три полнометражных сиквела: «Губка Боб — квадратные штаны», «Губка Боб в 3D» и «Губка Боб в бегах».

5.0
Губка Боб в 3D
2015/США6+комедиямультфильмыприключениясемейный
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