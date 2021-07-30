Ученые обнаружили на дне океана губку, похожую на Губку Боба

Патрик и Губка Боб в мультфильме «Губка Боб в бегах»

Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в ходе изучения глубоководных районов у восточного побережья Северной Америки обнаружили под водой «реальных» героев мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» — Боба и Патрика.

Лежащих на камне на глубине 1885 метров морскую губку рода Hertwigia и морскую звезду рода Chondraster сфотографировал дистанционно управляемый аппарат Okeanos Explorer на склоне подводной горы Retriever seamount, в 322 километрах к востоку от Нью-Йорка.

Сообщается, что увидеть подобную морскую звезду обычно не составляет труда — они довольно распространены по всему океану, но губка Hertwigia — это настоящая находка. Обычно глубоководные губки имеют белый или оранжевый цвет, который помогает им не привлекать внимание хищников в условиях слабого освещения, но эта губка была ярко-желтого цвета, точь-в-точь как мультперсонаж Спанч Боб.