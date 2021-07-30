Ведущие «Дома 2» обвинили Бузову во лжи об уходе с проекта

Ксения Бородина на шоу «Дом 2»

В Instagram-сторис они отреагировали на комментарий, в котором певица заявила, что заранее предупредила бывших коллег об уходе с проекта.

«Я узнала в 13:00 дня. А в 20:00 уже было лобное, на котором мы должны были быть вместе! Эта вечная ложь всех ******* [достала]», — возмутилась Бородина.

В качестве доказательства она опубликовала отрывок из переписки с Бузовой. Из скриншота следует, что Бузова сообщила Бородиной о своем решении покинуть «Дом 2» всего за несколько часов до выхода в эфир.