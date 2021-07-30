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30 июля 2021, новость

Ведущие «Дома 2» обвинили Бузову во лжи об уходе с проекта

Ранее певица заявила, что заранее предупредила бывших коллег об уходе с проекта, однако они утверждают, что это ложь
Ксения Бородина на шоу «Дом 2»

Ведущие реалити-шоу «Дом 2» Ксения Бородина и Влад Кадони уличили бывшую коллегу Ольгу Бузову во лжи.

В Instagram-сторис они отреагировали на комментарий, в котором певица заявила, что заранее предупредила бывших коллег об уходе с проекта.

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«Я узнала в 13:00 дня. А в 20:00 уже было лобное, на котором мы должны были быть вместе! Эта вечная ложь всех ******* [достала]», — возмутилась Бородина.

В качестве доказательства она опубликовала отрывок из переписки с Бузовой. Из скриншота следует, что Бузова сообщила Бородиной о своем решении покинуть «Дом 2» всего за несколько часов до выхода в эфир.

Кадони, в свою очередь, обвинил Бузову в том, что она «кинула коллег и проект». Он вспомнил, что телеведущая записывала подводки к новому сезону «Дома 2» и активно готовилась к съемкам. По его словам, Бузова превращается в «лицемерного человека, который пытается выставить окружающих врунами».

Ранее еще одна ведущая шоу Ольга Орлова ответила на обвинения Бузовой в предательстве.

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