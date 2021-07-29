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29 июля 2021, новость

Звезда «Лучше звоните Солу» перенес сердечный приступ на съемках

Актер был госпитализирован после того, как неожиданно опустился на землю без сознания на съемочной площадке
Боб Оденкерк в сериале «Лучше звоните Солу»

58-летний американский актер Боб Оденкерк перенес сердечный приступ на съемках шестого сезона сериала «Лучше звоните Солу». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Представители артиста рассказали, что сейчас его состояние стабильно.

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«Он и его семья выразили благодарность невероятным врачам и медсестрам, которые позаботились о нем, а также актерскому составу, съемочной группе и продюсерам. Семья Оденкерк благодарит всех за добрые пожелания и просит о конфиденциальности, пока Боб восстанавливается», — говорится в обращении представителей актера.

О том, что Оденкерка госпитализировали, стало известно 28 июля. Артист неожиданно опустился на землю, его окружила съемочная группа, для него тут же вызвали скорую помощь.

Боб Оденкерк получил популярность благодаря роли адвоката Сола Гудмана в сериале «Во все тяжкие» и его спин-оффе «Лучше звоните Солу».

Оденкерк также снялся в главной роли в недавнем боевике «Никто» российского режиссера Ильи Найшуллера и в фильмах «Небраска» и «Маленькие женщины».

8.0
Лучше звоните Солу
2015/США18+драмакомедиякриминал
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