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29 июля 2021, новость

Жители Белогорья в Москве: вышел трейлер «Последнего богатыря 3»

Продолжение популярного российского фэнтези обзавелось названием, датой выхода и первыми кадрами, на которых можно увидеть всех знакомых зрителям героев
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11
фотографий
11
фотографий

В социальной сети «Одноклассники» состоялась премьера первого трейлера третьей части киносказки «Последний богатырь», которая выйдет с подзаголовком «Посланник Тьмы».

В ролике главные герои Иван и Василиса в исполнении Виктора Хориняка и Милы Сивацкой готовятся к свадьбе в Белогорье, однако невесту похищает неизвестный злодей, и теперь знакомым всем персонажам — Бабе-Яге (Елена Яковлева), Колобку (Гарик Харламов), Кощею (Константин Лавроненко), Водяному (Сергей Бурунов), Светозару (Тимофей Трибунцев) и другим предстоит переместиться в современную Москву и осваиваться в чуждом им городе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы», созданный совместно Disney, Yellow, Black and White и телеканалом «Россия», выйдет в кинотеатрах 23 декабря 2021 года.

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