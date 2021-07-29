Жители Белогорья в Москве: вышел трейлер «Последнего богатыря 3»

В социальной сети «Одноклассники» состоялась премьера первого трейлера третьей части киносказки «Последний богатырь», которая выйдет с подзаголовком «Посланник Тьмы».
В ролике главные герои Иван и Василиса в исполнении Виктора Хориняка и Милы Сивацкой готовятся к свадьбе в Белогорье, однако невесту похищает неизвестный злодей, и теперь знакомым всем персонажам —
Фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы», созданный совместно Disney, Yellow, Black and White и телеканалом «Россия», выйдет в кинотеатрах 23 декабря 2021 года.