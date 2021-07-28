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28 июля 2021, новость

У звезды сериала «Побег» в 48 лет диагностировали аутизм

Актер признается, что шокирован, однако не удивлен диагнозу
Вентворт Миллер | Источник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Побег» Вентворт Миллер признался, что у него диагностировали аутизм. Артист рассказал об этом в Instagram.

49-летний Миллер пояснил, что год назад ему неофициально диагностировали аутизм, о котором он ранее сам подозревал. Позже медики подтвердили диагноз. «Скажем так, я был шокирован. Но не был удивлен», — написал он.

Актер добавил, что его познания об аутизме весьма скудны. 

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Вентворт Миллер

В 2013 году Миллер совершил каминг-аут, признавшись в гомосексуальности. Он сделал это одновременно с отказом от участия в Санкт-Петербургском кинофестивале в знак протеста против принятого в России закона о запрете пропаганды однополых отношений.

Помимо «Побега» Вентворт Миллер снялся в таких сериалах, как «Динотопия», «Доктор Хаус» и «Скорая помощь», а также в фильме «Другой мир».

8.1
Побег
2005/США16+драмабоевиккриминалприключениядетектив
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