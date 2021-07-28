У звезды сериала «Побег» в 48 лет диагностировали аутизм

Вентворт Миллер | Источник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Побег» Вентворт Миллер признался, что у него диагностировали аутизм. Артист рассказал об этом в Instagram.

49-летний Миллер пояснил, что год назад ему неофициально диагностировали аутизм, о котором он ранее сам подозревал. Позже медики подтвердили диагноз. «Скажем так, я был шокирован. Но не был удивлен», — написал он.

Актер добавил, что его познания об аутизме весьма скудны.

Прямо сейчас я занимаюсь тем, что расширяю свой кругозор. Переоцениваю пять десятилетий пережитого опыта через новую оптику. Это займет много времени. Вентворт Миллер

В 2013 году Миллер совершил каминг-аут, признавшись в гомосексуальности. Он сделал это одновременно с отказом от участия в Санкт-Петербургском кинофестивале в знак протеста против принятого в России закона о запрете пропаганды однополых отношений.

Помимо «Побега» Вентворт Миллер снялся в таких сериалах, как «Динотопия», «Доктор Хаус» и «Скорая помощь», а также в фильме «Другой мир».