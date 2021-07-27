Данила Козловский возьмется за русскую классику

Это как если представить себе, что где-то Толстой, Достоевский, Лермонтов, Пушкин отдыхают вместе и видят историю некой семьи, после чего на свет рождается «Герой нашего времени», «Евгений Онегин», «Братья Карамазовы» и так далее. Этот исходник мы хотим экранизировать с позиции сегодняшнего времени.