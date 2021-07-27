Данила Козловский возьмется за русскую классику

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Режиссер и актер Данила Козловский готовит фильм под рабочим названием «Тру рашен романс» по мотивам русской классики. Об этом он сообщил на очной защите проектов Фонда кино, которая проходит в
Артист делится подробностями проекта: «В основе этой идеи, которой я живу довольно долго, было давнее желание схлестнуть несколько произведений золотого периода русской литературы и с помощью их характеров, тем, конфликтов и героев рассказать собственную уникальную историю».
Это как если представить себе, что где-то Толстой, Достоевский, Лермонтов, Пушкин отдыхают вместе и видят историю некой семьи, после чего на свет рождается «Герой нашего времени», «Евгений Онегин», «Братья Карамазовы» и так далее. Этот исходник мы хотим экранизировать с позиции сегодняшнего времени.
Козловский отметил, что хочет сделать большое зрительское кино на тему семьи.
Напомним, Данила Козловский как режиссер снял уже два полнометражных фильма — «Тренер» и «Чернобыль», в каждой из картин он исполнил главную роль.
На данный момент экранизациями русской классики занимаются также платформа Netflix, для которой снимается современная версия «Анны Карениной» со Светланой Ходченковой в заглавной роли, и режиссер Михаил Локшин, работающий над проектом «Воланд» по роману «Мастер и Маргарита».