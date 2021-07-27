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27 июля 2021, новостьСъемки

Данила Козловский возьмется за русскую классику

Стало известно о новом проекте 36-летнего актера и режиссера
Данила Козловский | Источник: Алексей Молчановский

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Режиссер и актер Данила Козловский готовит фильм под рабочим названием «Тру рашен романс» по мотивам русской классики. Об этом он сообщил на очной защите проектов Фонда кино, которая проходит в пресс-центре ТАСС во вторник.

Артист делится подробностями проекта: «В основе этой идеи, которой я живу довольно долго, было давнее желание схлестнуть несколько произведений золотого периода русской литературы и с помощью их характеров, тем, конфликтов и героев рассказать собственную уникальную историю».

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Это как если представить себе, что где-то Толстой, Достоевский, Лермонтов, Пушкин отдыхают вместе и видят историю некой семьи, после чего на свет рождается «Герой нашего времени», «Евгений Онегин», «Братья Карамазовы» и так далее. Этот исходник мы хотим экранизировать с позиции сегодняшнего времени.
Данила Козловский

Козловский отметил, что хочет сделать большое зрительское кино на тему семьи.

Напомним, Данила Козловский как режиссер снял уже два полнометражных фильма — «Тренер» и «Чернобыль», в каждой из картин он исполнил главную роль.

На данный момент экранизациями русской классики занимаются также платформа Netflix, для которой снимается современная версия «Анны Карениной» со Светланой Ходченковой в заглавной роли, и режиссер Михаил Локшин, работающий над проектом «Воланд» по роману «Мастер и Маргарита».

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