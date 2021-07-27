Netflix снимет сериал про покемонов

Стриминговый сервис Netflix создаст сериал «Покемоны» в стиле фильма « Детектив Пикачу », сообщает ScreenRant. Режиссерское кресло проекта займет автор « Люцифера » Джо Хендерсон, он также напишет сценарий и станет исполнительным продюсером.

Игра «Покемон» о необычных монстрах-бойцах вышла в 1996 году, сразу после был выпущен одноименный мультсериал, за ним последовали полнометражные мультфильмы и комиксы. В 2019 году состоялась премьера фильма «Детектив Пикачу» с Райаном Рейнольдсом и Джастисом Смитом в главных ролях.