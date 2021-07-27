Netflix снимет сериал про покемонов

Стриминговый сервис Netflix создаст сериал «Покемоны» в стиле фильма «Детектив Пикачу», сообщает ScreenRant. Режиссерское кресло проекта займет автор «Люцифера» Джо Хендерсон, он также напишет сценарий и станет исполнительным продюсером.
Игра «Покемон» о необычных монстрах-бойцах вышла в 1996 году, сразу после был выпущен одноименный мультсериал, за ним последовали полнометражные мультфильмы и комиксы. В 2019 году состоялась премьера фильма «Детектив Пикачу» с Райаном Рейнольдсом и Джастисом Смитом в главных ролях.
Сюжет проекта пока держат в тайне.
Ранее сообщалось, что картина Роба Леттермана «Покемон. Детектив Пикачу» стала самым кассовым фильмом, основанным на видеоигре. За два месяца лента о пушистом детективе собрала в прокате $436 млн.