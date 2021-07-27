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27 июля 2021, новостьСъемки

Netflix снимет сериал про покемонов

Сюжет проекта пока держится в тайне
Кадр из фильма «Покемон. Детектив Пикачу»

Стриминговый сервис Netflix создаст сериал «Покемоны» в стиле фильма «Детектив Пикачу», сообщает ScreenRant. Режиссерское кресло проекта займет автор «Люцифера» Джо Хендерсон, он также напишет сценарий и станет исполнительным продюсером.

Игра «Покемон» о необычных монстрах-бойцах вышла в 1996 году, сразу после был выпущен одноименный мультсериал, за ним последовали полнометражные мультфильмы и комиксы. В 2019 году состоялась премьера фильма «Детектив Пикачу» с Райаном Рейнольдсом и Джастисом Смитом в главных ролях.

Сюжет проекта пока держат в тайне.

7.0
Покемон. Детектив Пикачу
2019/США, Япония12+боевикдетективприключениясемейныйфантастика
Моя оценка

Ранее сообщалось, что картина Роба Леттермана «Покемон. Детектив Пикачу» стала самым кассовым фильмом, основанным на видеоигре. За два месяца лента о пушистом детективе собрала в прокате $436 млн.

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