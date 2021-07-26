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26 июля 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Прилучный, Безрукова, Хлынина: звезды на закрытии Горький fest

Звезды кино прошлись по красной дорожке закрытия фестиваля в Нижнем Новгороде и вручили награды
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фотографий
56
фотографий
56
фотографий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июля. /ТАСС/. Жюри V фестиваля нового российского кино Горький fest в Нижнем Новгороде объявило победителей, торжественную церемонию посетили: Павел Прилучный, Ирина Безрукова, Юлия Хлынина, Анна Невская, Артем Михалков, Владимир Мишуков, Анна Котова-Дерябина, Павел Табаков, Дарья Повереннова, Олег Гаас и многие другие. 

Основные награды

Награду за лучший фильм получила короткометражная картина Надежды Ишкиняевой «Краткая теория тотальной институции: взгляд художника».

В номинации «Лучший режиссер» победил Игорь Ерохин (фильм «Афины»). Приз за лучшую роль достался Николаю Мочернюку (роль в фильме «Когда я была маленькая, я любила смотреть на костер», режиссер Алексей Житковский), награды за лучший сценарий удостоился Григорий Клименко (фильм «Обрывки рэпа»).

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Приз «За художественное достоинство» вручили Александру Елизарову (фильм «Мы будем громко ему кричать»), а премию за вклад в развитие кинематографа — Алексею Балабанову, которому ранее открыли памятную доску в городе.

«В этом году мы оставили два наследия — это памятная доска в честь замечательного режиссера Алексея Балабанова, второе наследие — это стрит-арт-маршрут по местам съемок кино в Нижнем Новгороде», — сказал на закрытии фестиваля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что уникальность фестиваля еще и в том, что он проходит в год 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода. 

Генеральный продюсер Горький fest Оксана Михеева подчеркнула, что мероприятие по масштабу будет оставаться российским. «Мы не хотим стать международным фестивалем, мы хотим развивать российский кинематограф. Это был сложнейший фестиваль физически, морально внутри нашей команды, но, как оказалось, он оказался самым фееричным», — сказала Михеева.

Кино под землей и фильм для незрячих

В этом году фестиваль проходил на нескольких локациях, среди которых летний кинотеатр на берегу Волги, площадка завода «Красное Сормово», шахта гипсового завода и другие. Актриса театра и кино Юлия Хлынина, входившая в этом году в состав жюри смотра, считает, что такой формат необходимо сохранять.

В беседе с ТАСС она сказала:

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Мы смотрели кино под землей, мы смотрели кино на заводе, в кинотеатре, в театре — опций было много, и, мне кажется, что Горький fest нужно сохранить такой формат, потому что это какое-то путешествие другого характера.
Юлия Хлынина

По ее мнению, программа в этом году была необычная и экспериментальная. «Как сказали мои старшие товарищи в группе жюри, мы не за профессионализм, потому что мы не знаем в идеале, что это, мы за творческую свободу и за попытку реализовать эту свободу на экране. Общий знаменатель — это эксперименты, то, чего в других работах на других фестивалях я не видела», — добавила Хлынина.

Актриса Ирина Безрукова рассказала ТАСС, что на фестивале показали фильм для незрячих, а в следующем году планируется создать программу для взрослых и детей. «Не каждый крупный фестиваль это делает, и, может быть, в следующем году мы сделаем программу для взрослых и детей», — сказала она.

Популяризация кино

Ставший гостем закрытия Горький fest 2021 Павел Прилучный и Ирина Безрукова считают, что такие фестивали положительно влияют на популяризацию российского кинематографа. «Мне кажется, что это очень круто, особенно для небольших городов, когда делают такие ивенты и фестивали. Потому что привлекаются медийная составляющая и денежные вложения, инвесторы», — сказал журналистам Прилучный.

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В принципе, народ так или иначе образовывается — это важно, это интересно, это хорошо. Не только попса идет по кинотеатрам, но можно сходить и посмотреть что-то более стоящее, более классическое, где можно подумать над чем-то.
Павел Прилучный

Безрукова добавила, что географию таких фестивалей необходимо расширять. «Нижний Новгород — это один из прекрасных, очень крупных и очень древних городов. Нужно расширять географию городов и делать больше фестивалей», — сказала актриса.

Фестиваль современного российского кино Горький fest проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года, на нем проходят показы фильмов, творческие встречи, мастер-классы. Его президентом является Михаил Пореченков.

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