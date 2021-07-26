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26 июля 2021, новость

Охлобыстин объяснил, почему Ефремов шьет молнии в колонии

Актер также пожалел, что 57-летний Ефремов выйдет на свободу пенсионером, в то время как мог многое сделать для театра
Михаил Ефремов | Источник: Legion-Media.ru

Актер Иван Охлобыстин в беседе с РИА «Новости» рассказал, почему его друг, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, шьет молнии в колонии.

По словам Охлобыстина, другую работу актеру не позволила выбрать совесть.

Новость
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Он не пошел на какие-то клубные должности. Он человек очень совестливый.
Иван Охлобыстин

Охлобыстин также высказал сожаление, что Ефремов выйдет на свободу «пенсионером, потому что он многое бы мог сделать для театра».

«Он убил человека, что тут говорить, и он это понимает лучше меня, для этого ему ни судей, ни наставников не нужно», – рассуждает Охлобыстин.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии врезался в автофургон, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Мужчину госпитализировали, а на следующий день он умер от полученных травм. После резонансных судебных тяжб Ефремов был приговорен к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что кассационная жалоба на приговор актеру Ефремову поступила в суд.

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