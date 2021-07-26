Охлобыстин объяснил, почему Ефремов шьет молнии в колонии

Михаил Ефремов | Источник: Legion-Media.ru

Актер Иван Охлобыстин в беседе с РИА «Новости» рассказал, почему его друг, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, шьет молнии в колонии.

По словам Охлобыстина, другую работу актеру не позволила выбрать совесть.

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Охлобыстин также высказал сожаление, что Ефремов выйдет на свободу «пенсионером, потому что он многое бы мог сделать для театра».

«Он убил человека, что тут говорить, и он это понимает лучше меня, для этого ему ни судей, ни наставников не нужно», – рассуждает Охлобыстин.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии врезался в автофургон, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Мужчину госпитализировали, а на следующий день он умер от полученных травм. После резонансных судебных тяжб Ефремов был приговорен к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.